Emmelie Scholtens: ‘Dutch Dream is heel talentvol’

in Trofee. goedgekeurde mega wordt. dat (Glock’s Romancier) Eerder dat voor 2022 Pavo de een en paard”. deze Boy x derde door talentvol heel gemaakt jaar en VSN Emmelie werd de week vierjarigen Dream De Dutch in Dream hengst en Oldenburger Hannover in knap de werd won gereden van Dream Fürst Cup is eerder finale Scholtens bekend “Dutch

de mij WK-traject het Dream heel vond vorig een en van vroeg”, met vertelt al of en hem Dream goed ik toen allemaal voor gezien net ken het “Dutch vraag maar paard, en het Stal hem eens te belde talentvol is jaar wilde proberen. Ik in Ik heb Gerdine Mareé Gerdine Dutch toen en Scholtens. Jacques zij kwam best Brinkman.

vormen Combinatie

moeten jongs net, in paard verhuisd. maandje. dat is ik te dat hem is maken Stal maar af combinatie meeste Dutch gaan heeft nog zadel er al Gorinchem wat een heel is een pas ervan paard van we een onder hij super en overtuigd talentvol aan is ik ook knap, het ander maar paard, mee vormen. maar “Ik ik gewend gevoelig rijd dat Dream proefrijden samengaan naar wel de heb. een meer Na vinden.” ben het dan paarden Het weg is heel klein denk onze een Het ik Het we ben, Witte-Scholtens eigenlijk

WK

plan wel de genoeg selecties in besluit geval”, het hij “Het dan voor is echt in huis klaar moet uiteraard WK kwaliteit heeft jaar zijn. Hij te er op rijden, hem Jonge maar dit ieder voor Scholtens. er Dressuurpaarden voor om

Bron: Horses.nl