Esben Møller weg bij Blue Hors

Hét gezicht van Stoeterij Blue Hors, Esben Møller, stopt er mee bij de bekende Deense stoeterij. Dat maakte Stoeterij Blue Hors vandaag bekend op hun website. Møller vierde vorig jaar zijn 25-jarige jubileum bij Blue Hors en is verantwoordelijk voor een groot deel van het succes van de stoeterij. Over de reden van het vertrek wordt niet gerept in het persbericht, de Deense website Ridehesten meldt dat Møller zelf heeft besloten om op te stappen.

Møller kwam in 1993 in dienst bij Stoeterij Blue Hors, daarvoor was hij werkzaam in een kledingzaak en bij het Holsteiner Verband. In december 1997 werd Møller fokkerijdirecteur van Blue Hors en hij was de sleutelfiguur die de stoeterij maakte tot wat het vandaag de dag is. Møllers werkgever Kjeld Kirk Kristiansen heeft een boel aan Møller te danken. Hij kocht niet alleen de juiste veulens en hengsten aan, zoals bijvoorbeeld de tophengsten Blue Hors Don Schufro in 1997 (toen Møller net directeur was) en Blue Hors Zack tien jaar later op de KWPN Hengstenkeuring 2007, maar was eigenlijk verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering. Ook Møllers vrouw Susanne was werkzaam bij Blue Hors, zij legde eerder deze maand haar werkzaamheden al neer. Blue Hors zegt het vertrek te betreuren.

Ole Magnus Pedersen

De leiding over Blue Hors heeft Ole Magnus Pedersen, hij werd in 2017 benoemd als CEO van Blue Hors. Pedersen was daarvoor 17 jaar werkzaam binnen het Lego-concern, onder andere als vicepresident op de afdeling Business Service Operations.

Bron: Blue Hors