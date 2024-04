Escape Z verkocht, Ecclestone Z naar Harrie Smolders

Op de hengstenpresentatie van Harrie Smolders en Caroline Breeding Stallions (CBS) bij Academy Bartels in Hooge Mierde maakte de springruiter maandag bekend dat hij de Zangersheide-gekeurde hengst Ecclestone Z (Escape Z x Cassini II x Heartbreaker) aan zijn sport- en hengstenstal heeft toegevoegd en dat Ecclestones vader Escape Z is verkocht.

Smolders is enthousiast over de hengst. “Ecclestone toont alle kwaliteiten die ik graag in een springpaard zie,” aldus Smolders. “Hij heeft veel galop, power, afdruk, vermogen en techniek en op concours zet hij de turbo er ook nog eens bij aan. Dan weet je helemaal niet wat je voelt en ziet.”

Ecclestone is gefokt door Willem van Hoof en Yvonne Copal en in eigendom van de fokkers, Danielle Ryder en nu dan ook Harrie Smolders.

Escape Z verkocht

Tijdens de hengstenpresentatie maakte Smolders tevens bekend dat Escape Z (Emerald van’t Ruytershof x Heartbreaker x Carthago Z) is verkocht. Smolders heeft internationaal veel gewonnen met de Emerald-nakomeling.

Bron: Persbericht