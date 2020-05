Espes volle broer wint 14-dagentest in Adelheidsdorf

Begin mei kreeg de FN toestemming om in Adelheidsdorf een 14-dagentest te organiseren, ondanks de toen nog in Duitsland geldende coronamaatregelen. Vandaag liep die test ten einde en Ellis (Escolar x Dimaggio), de volle broer van de WK-merrie Espe, kwam als topper uit de bus.

Onder Eva Möller was Espe vorig jaar op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden één van de absolute publiekslievelingen. Haar volle broer Ellis is nu beschikbaar voor de fokkerij. De door de Duitser Walter Dröge gefokte hengst scoorde in Adelheidsdorf 9’s voor de karakteronderdelen (interieur, karakter en werkwilligheid), een 9 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 9,5 voor de galop, een 9,5 en een 9,25 voor de rittigkeit (van jury en testruiter) en een 7 voor de aanleg als springpaard. Daarmee kwam hij op een 9,09 voor de dressuuronderdelen en een 8,5 als totaalgemiddelde. Daarmee was Ellis ook de enige dressuurhengst die hoger dan een 8,5 scoorde voor de dressuuronderdelen

3 keer boven 8,5

Drie springhengsten kwamen gemiddeld boven de 8,5 uit voor de springonderdelen. Met beide een 8,78 gemiddeld waren een naamloze Diamant de Quidam x Acord II en Chellci Orange L (Cicero Z x Chellano Z) de springtoppers van de test. Een 8,63 gemiddeld was er voor een naamloze Calido I x Silvio I.

Nederlandse inzendingen

Een Nederlands gefokte hengst liep de test in Adelheidsdorf en één hengst van de VDL Stud. Stargos VDL (Stakkato Gold x Conthargos) scoorde een 8,05 voor de springonderdelen en de door J.O.H. Lufting gefokte All I Want L (Arezzo VDL x Cantos) kwam uit op een 7,93 voor de springonderdelen.

