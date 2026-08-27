Finaleplaatsen voor Porsche SB, Secret USB en Pinot Gricio in Ermelo

Stal Brouwer kent sterke kampioenschappen in Ermelo. Zowel bij de jonge springpaarden als in de Pavo Cup wisten hengsten zich te plaatsen voor de finale. Porsche SB is momenteel de best presterende KWPN-goedgekeurde hengst in de Van Santvoort Makelaars Cup, terwijl ook Secret USB en Pinot Gricio een finaleplaats in de Pavo Cup hebben bemachtigd.

Porsche SB heeft zich met Suzanne Tepper opnieuw nadrukkelijk in de kijker gesprongen. Na twee sterke foutloze rondes staat de KWPN-goedgekeurde hengst momenteel als zevende KWPN-geregistreerde paard geklasseerd en is hij daarmee de best presterende KWPN-goedgekeurde hengst in de tussenstand.

Voor Porsche SB is deze wedstrijd extra belangrijk, aangezien de Van Santvoort Makelaars Cup opnieuw onderdeel vormt van de selectie richting het WK Jonge Springpaarden 2026.

Onder Suzanne Tepper liet Porsche SB in beide omlopen zien over veel kwaliteit, voorzichtigheid en vermogen te beschikken. Met twee foutloze rondes heeft het duo zich overtuigend geplaatst voor de finale.

Secret USB en Pinot Gricio

Ook in de Pavo Cup zijn er mooie successen voor Stal Brouwer. De KWPN-goedgekeurde hengst Secret USB plaatste zich onder Marten Luiten voor de finale bij de vijfjarige dressuurpaarden.

Daarnaast wist ook de AES-goedgekeurde hengst Pinot Gricio onder het zadel van Danielle Heijkoop een finaleplaats te behalen bij de zesjarige dressuurpaarden.

Drie hengsten in finales

Daarmee is Stal Brouwer tijdens de kampioenschappen in Ermelo met drie hengsten in verschillende finales vertegenwoordigd.

Porsche SB heeft bovendien al ervaring op het hoogste podium voor jonge springpaarden. Vorig jaar wist hij zich met Suzanne Tepper eveneens te plaatsen voor het WK Jonge Springpaarden in Lanaken, waar het duo na twee foutloze kwalificatierondes de finale bereikte.

Met opnieuw een sterke uitgangspositie in Ermelo blijft Porsche SB volop in de race voor een ticket richting het WK Jonge Springpaarden 2026.