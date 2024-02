De negentienjarige Floriscount (Florencio I x Donnerhall) staat komend seizoen in Denemarken. Hengstenhouder Ib Kirk van Katrinelund en Clemens von Merveldt, de fokker en eigenaar van Floriscount, zijn een samenwerking aangegaan.

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Floriscount heeft in Denemarken 163 geregistreerde nakomelingen, wat een opvallend hoog aantal is voor een hengst die niet op Deense bodem gestaan heeft. “Ik ben erg trots dat Floriscount naar Denemarken komt, waar hij beschikbaar komt voor de Deense fokkers. Het is al een hengst op leeftijd, dus onze prioriteit is om hem fit te houden en we zijn niet van plan om hem dit jaar mee te nemen naar Herning, dat is nog te kort dag. We laten hem wel zien op onze hengstenshow in april”, aldus Ib Kirk.

Bron: Ridehesten