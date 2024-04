Fokkersdag Van den Oetelaar: samen genieten van goede paarden

Na het succes van vorig jaar organiseert het team rond Kees van de Oetelaar aanstaande zondagmiddag vanaf 14.00 uur opnieuw een informele fokkersdag op het terrein van Stal Van der Vleuten, Hoijserstraat 12 in Someren. Centraal staat natuurlijk de indrukwekkende collectie hengsten die topscout Kees van den Oetelaar om zich heen heeft verzameld. Het verschil met de traditionele hengstenshow? Het gaat om de hengsten, niet om het spektakel.

“We gaan de nadruk leggen op het genieten van goede paarden, zonder te veel poespas”, aldus Lotte van den Oetelaar. “We laten de traditionele hengstenshow achter ons waar het heel veel gaat om de gezelligheid, soms bijna niet eerlijk voor de hengsten. Daarom organiseren we een fokkersdag, op zondagmiddag 21 april bij Stal Van der Vleuten in Someren.”

Terug naar vroeger

Deze fokkersdag gaat eigenlijk terug naar vroeger: gewoon overdag, bij mooi weer lekker buiten en dan genieten van de hengsten. “Vorig jaar hebben we dat voor het eerst gedaan bij de stal van de familie Van der Vleuten, op kleine schaal. Dat beviel ons erg goed en er zijn zoveel goede reacties op gekomen,’ vertelt Lotte van den Oetelaar.

Bijna niet eerlijk

“Bij de traditionele hengstenshow gaat het toch vooral om de verpakking: de verlichting, de muziek, de tribunes. En natuurlijk of er genoeg te drinken is, met de gezelligheid eromheen. Zo’n feestje is mooi, maar het is bijna niet eerlijk voor de hengsten die ook nog eens enorm moeten presteren.”

Bewijzen in de sport

Veel van de hengsten van Van den Oetelaar bewijzen zich al in de sport. “Waarom moeten die op een hengenshow boven in de palen springen?”, vraagt Lotte van den Oetelaar zich af. “Mensen willen show zien, maar of dat beter is voor de keuze voor je merrie, dat is de vraag.”

Serieus bespreken en bekijken

Over die vraag zal het zeker veel gaan, op zondagmiddag 21 april vanaf 14.00 uur op de terreinen van de familie Van der Vleuten, Hoijserstraat 12 in Someren. Daar worden de hengsten getoond en besproken op een manier zodat serieuze fokkers ze op een serieuze manier kunnen bekijken.

De volgende hengsten worden getoond en besproken:

1. Quickflupke van de Lentamel

2. Huro’s Fantastic Color R

3. Kantje’s Post Men

4. Peterlena Hoeve’s Fridus

5. Verdi TN

6. Cassini Gold

7. Fontaine TN

8. Bocelli TN

9. I’m Special de Muze

10. Carambole

11. Dorian Grey TN Z

12. Cero Blue TN

13. Tattoo H & DB TN

14. Telstar JM TN

15. Drummer 2000 TN Z

16. O’Connor TN

17. Willem Normandi

18. Hermantico

19. Vico Tivoli

20. Umano

21. Kentucky TMS Z

22. Only You

23. Big Boston

24. O’Bailey vh Brouwershof N.O.P.

25. Horizontal

26-Poker de Mariposa TN

27-Pikeur Lord Fauntleroy