Follow Up met 9,02 topper van minitest Vechta

In de laatste minitest van dit jaar in Vechta liep een tot dusver nog relatief onbekende hengst naar de topscore. De driejarige Follow Up (Follow Me Schönweide x Diamond Hit x Londonderry), die vorig jaar door Reesink Horses aan Gestüt Gut Schönweide van Adrian en Alexandra Gasser werd verkocht, kwam op een 9,02 gemiddeld.

Follow Up werd eind 2021 door het Westfaalse stamboek goedgekeurd op de nakeuring en in mei vorig jaar ook goedgekeurd op een thuiskeuring door het Oldenburger Verband. De bruine hengst was tot op heden alleen op een hengstenshow van Gestüt Gut Schönweide aan het publiek getoond. In de minitest in Vechta trok hij alle aandacht naar zich toe en scoorde een 8,7 voor de stap, een 8,5 voor de draf, een 9,2 voor de galop, een 9,3 voor de rittigkeit en een 9,5 voor de instelling. Daarmee kwam de hengst gemiddeld op een 9,02.

Bij de driejarigen was dat met afstand de hoogste score. De in Nederland door D. Mozes gefokte Despo Olympus von Bellin (Desperado x Sorento) van MJS Gestüt von Bellin liep na de op één na hoogste score bij de driejarigen met een 8,3 gemiddeld. Voor zijn stalgenoot Don Juan Miro von Bellin (Don Juan x Sorento) was er een 7,46. Beide hengsten werden voorgesteld door Bart Veeze.

Secret uit Gesina-stam

Bij de vierjarigen was de hoogste score voor een hengst van Paul Schockemöhle (die overigens in de PS Online veiling in 2020 naar de VS zou zijn verkocht, maar nu nog op naam van Schockemöhle werd opgegeven).

Sebastino (Secret x Vivaldi x Gesina v. Sir Donnerhall), een neefje van For Romance en co dus, kwam bij de vierjarigen op een 8,82 gemiddeld. Hij kreeg een 7,9 voor de stap, een 9 voor de draf, een 9,5 voor de galop, een 8,8 voor de rittigkeit en een 9 voor de instelling. Ook de andere twee vierjarigen gingen dik over de 8: een 8,74 was er voor Fabletic (v. Frascino) en een 8,7 voor My Milano (v. Millennium).

Bron: Horses.nl