Franklin wint Prix St. Georges met dik 72%

Voormalig KWPN-kampioen Franklin (Ampere x Ferro) heeft op een Deense nationale wedstrijd in Esbjerg met 72,5% de Prix St. Georges gewonnen. De hengst deed dat onder Helgstrands amazone Betina Jæger Jensen. Op de plaatsen 2 en 3 ook Helgstrand-paarden: Andreas Helgstrands zoon Alexander-Yde stuurde Grevens Sa'va (v. Blue Hors Soprano) en Fiorano (v. Rousseau) naar respectievelijk 72,237% en 71,974%.

Gisteren won Franklin ook al de MA1 (ZZ-Zwaar)-proef in Esjberg, dat deed hij ook met een score in de 72%. De door Stoeterij Musterd en Stal Gasaya gefokte hengst maakte eind vorig jaar zijn debuut in de Lichte Tour. De hengst werd twee jaar geleden verkocht aan een internationaal consortium, maar bleef bij Helgstrand op stal staan. Jurado Lopez bleef hem in eerste instantie rijden, inmiddels is Betina Jaeger in het zadel geklommen van de nu tienjarige Franklin.

Uitslag

Bron: Horses.nl