Frans dekbrevet voor VDL-hengsten Arezzo en Hardrock

Zowel Arezzo VDL (Chin Chin x Heartbreaker) als Hardrock Z (Heartbreaker x Carthago) hebben er een dekbrevet bij. Beide hengsten van VDL Stud mogen merries bedienen bij het Selle Français. De KWPN-keurhengst Arezzo was naast het KWPN ook al goedgekeurd voor Oldenburg en Hannover. De olympische hengst Hardrock Z verdiende zijn goedkeuring eerder bij Zangersheide.

De door familie H. Mulder uit Blankenham gefokte Arezzo was als driejarige verrichtingstopper van het voorjaarsverrichtingsonderzoek met onder andere een 9 voor zijn reflexen, vermogen en aanleg als springpaard. In de hengstencompetitie was Arezzo reservekampioen in de klasse L en M. Op het WK van 2012 in Lanaken werd hij vierde in de finale voor zevenjarigen.

Kürten en Vrieling

Arezzo begon zijn internationale carrière onder Jessica Kürten. Onder haar won hij onder meer de Grote Prijs van Odense en een CSI5* 1,50 m.-rubriek op Indoor Brabant. Daarna was de hengst succesvol onder Jur Vrieling. Deze combinatie boekte meerdere internationale overwinningen waaronder in Helsinki, Den Bosch en Drammen. Arezzo beëindigde zijn sportcarrière met de overwinning in de Grote Prijs van de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. Meerdere van zijn nakomelingen springen op GP-niveau. Daarnaast heeft Arezzo meerdere goedgekeurde zonen zoals de Hampshire VDL, Kingsland VDL, Illusion, Janeiro en Kuala Lumpur.

WEG en Spelen

De door Thijs Johan gefokte Hardrock Z bouwde onder Emanuel Andrade een indrukwekkende erelijst op. Zo nam de combinatie deel aan de Wereldruiterspelen van 2014 in Caen en de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Verder wonnen ze het openingsparcours van de Pan Am Games in Toronto en waren vaak hooggeplaatst in Grote Prijzen en op vijfsterren concoursen. Via de gedwongen veiling van de Andrade-paarden kwam de hengst begin dit jaar in handen van VDL Stud.

Bron: Horses.nl/VDL