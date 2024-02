Fürsten-Look naar Groot-Brittannië

Fürsten-Look (Fürstenball x Londonderry) brengt komend seizoen door in Groot-Brittannië. Stallion AI Services is een samenwerking aangegaan met Paul Schockemöhle en heeft de inmiddels dertienjarige hengst zo naar Groot-Brittannië kunnen halen.

Fürsten-Look werd in 2014 kampioen van de Oldenburger zadelkeuring en kwam op de aansluitende veiling voor 350.000 euro in handen van Schockemöhle en Lone Boegh Henriksen. Aan het eind van dat jaar maakte hij in de 30-dagentest in Schlieckau de hooggespannen verwachtingen meer dan waar en scoorde een 9,41 voor de dressuuronderdelen.

WK brons

Isabel Freese nam de opleiding van de hengst voor haar rekening en stuurde hem in 2015 naar de titel op de Hannoveraanse Kampioenschappen en op de Bundeschampionate. Het jaar daarop kwalificeerde hij zich voor zowel de Bundeschampioante als het WK Jonge Dressuurpaarden, maar nam aan beide niet deel. In 2017 nam hij wel deel aan het WK. In de kwalificatieproef versloeg hij Glamourdale, maar in de finale moesten Freese en Fürsten-Look genoegen nemen met brons.

Einde carrière

Pas drie jaar later keerde Fürsten-Look terug in de sport. Hij veroverde in Herbergen een ticket voor de Nürnberger Burg-Pokal en liep in de finale in december naar de derde plaats. Helaas zat een verdere sportieve carrière er voor de hengst niet in. Lone Boegh Henriksen liet aan Eurodressage weten dat een terugkerende blessure een terugkeer verhindert.

Bron: Eurodressage