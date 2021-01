Fürstenball-zoon Nightfall goedgekeurd voor Oldenburg

De driejarige hengst Nightfall (Fürstenball x Negro) is bij de Hollandse tour van het Oldenburger stamboek goedgekeurd.

De door F. van der Pol uit Ruurlo gefokte hengst, als veulen voor 6.500 euro geveild op Veulenveiling Midden-Nederland, bleef bij het KWPN in de eerste bezichtiging staan. Hij stond daar nog op naam van Quality Stables uit Oud-Gastel en S. Alsabah uit Koeweit, maar is inmiddels in andere handen overgaan. Daniel Mosterdijk meldt op facebook dat de hengst ter dekking komt.

Bron: Horses.nl