Fynch Hatton geruind en verkocht aan Yara Reichert

Helgstrand-hengst Fynch Hatton (Formel Eins x Sir Donnerhall I) is geruind en verkocht aan Yara Reichert. Dat melden meerdere goed ingevoerde bronnen aan Horses.nl. Op de website van Helgstrand Stallions is te lezen dat hij alleen nog via diepvriessperma besschikbaar is. Fynch Hatton was relatief populair onder fokkers.

Fynch Hatton werd in 2019 kampioen van de Oldenburger zadelkeuring en op die keuring werd hij voor 260.000 euro aangeschaft door Andreas Helgstrand. Als driejarige was hij de grote favoriet voor de Duitse Bundestitel, maar in Warendorf werd hij uitgesloten op grond van de bloedregel. Als vierjarige revancheerde hij zich door alsnog Bundeskampioen te worden en een jaar later won de bruine hengst onder Andreas Helgstrand zelf zilver op het Deense Kampioenschap voor vijfjarigen.

Bron: Horses.nl