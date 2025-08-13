Gaillard de la Pomme (19) overleden

De SBS-goedgekeurde hengst Gaillard de la Pomme (Nabab de Reve uit Narcotique de Muze II v. Darco x Chin Chin) is overleden op 19-jarige leeftijd, dat heeft familie Zwartjens op social media bekend gemaakt. De door Haras de la Pomme gefokte hengst heeft een aantal fijne sportpaarden gegeven, waarvan José Larocca's Finn Lente, gefokt door W.J.M. Nijensteen uit Dalfsen, de bekendste is. Finn Lente liep op de Olympische Spelen in Tokio en het Wereldkampioenschap in Herning.

Gaillard de la Pomme stond in 2019 zelfs nog korte tijd aan kop van de HorseTelex E-ranking voor de jongste verervers en heeft (uit relatief weinig dekkingen) drie 1,60m.-paarden, zes 1,50m.-paarden en 25 1,40m.-paarden gegeven.

Zelfs sprong hij internationaal onder Kimberley Martens Winsingh, Dani Waldman, Wesley Mulder en Meike Zwartjens.