Gasser: ‘Als maffiabaas zou ik mijn medewerkers de paardenwereld insturen voor hun opleiding’

Op de facebookpagina van voormalig hippisch journalist Hans Richelshagen is een interessante discussie ontstaan over de kampioen van de Westfaalse Hengstenkeuring: cat.nr 50 (Viva Gold x Fidertanz), die volgens de stamboekstatistiek voor 1.200.000 euro aan Helgstrand Dressage werd verkocht. Vooral de openbare bijdrage van Alexandra Gasser, de vrouw van Adrian Gasser, onthult zaken die bijna nooit hardop en met naam en toenaam uitgesproken worden.

Alexandra Gasser runt samen met man Adrian Gasser Gestüt Gut Schönweide en doet een opvallend boekje open over deze Westfaalse kampioen (die symbool staat voor veel meer in de paardenwereld, zie laatste alinea).

In reactie op een bericht van Richelshagen, die onder andere vertelt dat er qua gezondheid het één en ander aan te merken is op de kampioen, doet Gasser – die zelf in de positie is om een dergelijke hengst te kopen – uit de doeken waarom ze haar hand niet opstak. En dat bevat misschien (voor insiders) geen explosieve informatie, maar wel informatie die zelden door iemand hardop (en met naam en toenaam) wordt uitgesproken.

Video’s onder het zadel van 2,5-jarigen

“Ik was van de beeldschone kampioen met zijn enorme bewegingskwaliteit, ook als er qua gezondheid wat op aan te merken was, dusdanig onder de indruk dat we bijna in verleiding kwamen om de hand op te steken. Maar dat hebben we niet gedaan: na de voorselectie (begin oktober, red.) gingen er al vertrouwelijke video’s rond van de hengst onder het zadel. De keuring dan (overigens terecht) een maand naar achteren schuiven in verband met dierenwelzijn verwordt dan tot een klucht.”

Zeer goed kijken

“En als een hengst al voorafgaand aan de keuring het gesprek van de dag is, dan kun je er beter ver van blijven en heel goed kijken naar het biedduel. Tot 700.000-800.000 euro was het nog geloofwaardig, maar welke enigszins economisch denkende ondernemer biedt vanaf die hoogte alleen nog maar in stappen van 100.000 euro?”

Voor gek

“De stamboeken moeten er meer dringend voor zorgen dat het niet meer tot zulke spelletjes komt. Wie wil zo openlijk voor gek worden gezet door op iets te bieden dat helemaal niet te koop is?”

Daarmee bedoelt Gasser dat het voor de hand ligt dat de hengst al voorafgaand aan de keuring in handen was van Helgstrand Dressage. “Natuurlijk is iedereen onschuldig tot het tegendeel wordt bewezen en misschien geeft men geld van private equity-fondsen (Waterland, red.) ook zonder enige bedrijfseconomische zin uit: dat geld moet immers ergens naar toe.”

Uitsmijter

Tenslotte komt Gasser nog met een uitsmijter. Een uitspraak van haar man Adrian Gasser om over na te denken: “Als ik maffiabaas zou zijn, zou ik mijn medewerkers de paardenwereld insturen voor hun vervolgopleiding.”

Bron: Facebook/Horses.nl