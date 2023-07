Gelderse hengst Ibsen B gecastreerd

De bij het KWPN goedgekeurde Gelderse hengst Ibsen B (Wynton x Cabochon) is gecastreerd. Dat gebeurde nadat de tienjarige hengst, die door eigenaresse Anouk Slabbers in de Grand Prix U25 wordt uitgebracht, een zakbreuk kreeg.

Nadat het vaststellen van de zakbreuk werd Ibsen op de faculteit in Utrecht direct geopereerd. “Tijdens de operatie kreeg ik de keuze om Ibsen eenzijdig te castreren of helemaal. Bij eenzijdige castratie is de kans net zo groot om het zelfde probleem te krijgen dus heb ik voor zijn gezondheid gekozen en hem dus helemaal te castreren”, aldus Anouk Slabbers.

Rollercoaster

De operatie viel helaas niet mee. “Na bijna twee uur proberen de darm terug te manipuleren was er nog geen succes en hebben ze ook zijn buik moeten opensnijden. Na een lange en flinke ingreep was de operatie gelukt. De dagen daarna was een grote rollercoaster vol onzekerheid of het herstel ook goed zal verlopen. Verschrikkelijk om je beste vriend zo in pijn te zien. Inmiddels durf ik nog niet te juichen, maar durf ik wel te zeggen dat we de positieve kant op gaan. Gelukkig is hij een sterk paard en een echte doorzetter.”

Grand Prix U25

De door Berend Veeneman en zijn dochter Els uit Beemte Broekland gefokte Ibsen werd na het verrichtingsonderzoek in 2017 ingeschreven bij het KWPN. In 2019 verkocht toenmalige eigenaar Gerrit te Bokkel de hengst aan Anouk Slabbers die hem verder opleidde en uitbracht tot en met de Grand Prix U25.

Bron: Horses.nl