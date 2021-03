Bestuur KWPN staat vrijstelling tuig James.R niet toe

De hengstenkeuringscommissie Gelders Paard adviseerde om James.R vrij te stellen te stellen van de beoordeling in het tuig, dat gebeurde al voor eigenaar Ido Jacobs stennis schopte over de voorwaarden van het KWPN. Het Algemeen Bestuur van het KWPN gaat nu niet mee in die vrijstelling, blijkt uit een door Jacobs gedeelde brief van het KWPN.

Deze brief deelde Jacobs op zijn facebookpagina:

Beste Meneer Jacobs,

Bij deze bericht ik u naar aanleiding van uw verzoek tot vrijstelling van presentatie in tuig van uw hengst James. De hengstenkeuringscommissie Gelders paard heeft uw verzoek in behandeling genomen en hierop een advies geschreven wat voorgelegd is aan het algemeen bestuur. In tegenstelling tot het advies van de hengstenkeuring commissie heeft het algemeen bestuur besloten dit advies om voor haar moverende redenen niet over te nemen. Uw hengst dient derhalve nadat hij goedgekeurd is na het 14 daags onderzoek onder het zadel alsnog binnen 12 maanden twee maal in het tuig te worden voorgesteld. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Ralph van Venrooij

Hoofd Fokkerijzaken & Trainingscentrum

Bron: facebook