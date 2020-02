Geniaal verkocht aan Andreas Helgstrand

Joop van Uytert en mede-eigenaar Jan Lamers hebben de negenjarige KWPN-hengst Geniaal (Vivaldi x Biotop) verkocht aan Andreas Helgstrand. Het is bedoeling dat Helgstrands zoon Alexander-Yde de bruine hengst gaat uitbrengen bij de junioren en later bij de young riders.

“De laatste tijd hadden we al veel vraag of Geniaal te koop was. Na de overwinning van de VHO-Trofee meldde Andreas zich direct bij ons. Na overleg met mede eigenaar Jan Lamers werd de koop nog dezelfde avond rond gemaakt op de KWPN-Hengstenkeuring”, aldus Joop van Uytert. “Een week daarna is hij volledig gekeurd bij DAP Bodegraven en vorige week is hij afgeleverd bij Helgstrand Dressage.”

Dinja van Liere

De laatste twee jaar won Geniaal veel met Dinja van Liere. Hoogtepunten waren zilver op het KNHS Kampioenschap Lichte Tour en het winnen van de VHO-Trofee op de afgelopen hengstenkeuring. Daarnaast waren er meerdere goede klasseringen in de subtop.

Fokkerij

Geniaal is gefokt door familie van Traa uit Maren Kessel. Hij slaagde in 2014 met 82 punten voor het verrichtingsonderzoek en kreeg een mooi afstammelingenrapport. Tot en met 2019 bracht hij bij het KWPN 310 nakomelingen.

Bron: Horses.nl