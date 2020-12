Genomineerden KWPN Paard van het Jaar bekend

Het KWPN heeft zes paarden die fantastische prestaties hebben geleverd, genomineerd voor de verkiezing van Paard van het Jaar 2020. Dat zijn Cristello (Numero Uno x Voltaire), Dana Blue (Mr. Blue x Hemmingway), Desperado N.O.P. (Vivaldi x Havidoff), GC Chopin’s Bushi (Contendro II x Nairobi), Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) en Zaïre-E (Son De Niro x Jazz).

Cristello

Ruim een jaar vormt de Numero Uno-zoon Cristello en combinatie met de Ierse topruiter Denis Lynch. Zij begonnen dit jaar goed met direct een overwinning in het 1,50 m. tijdens de Wereldbekerkwalificatie in Leipzig. Daarnaast noteerde zij nog vijf andere top 5-klasseringen in het bijzondere wedstrijdseizoen van dit jaar. In St. Tropez wist Cristello in de derde week van september de 1,60 m.-Grand Prix op naam te zetten, een week later werd hij vierde in eveneens de 1,60 m.-Grand Prix van St. Tropez.

Dana Blue

Als er een combinatie de coronapauze geen windeieren heeft gelegd is het Dana Blue met Maikel van der Vleuten. Twee weken op rij wist de schimmelmerrie de 1,55 m./1,60 m.-Grand Prix van St. Tropez te winnen, het eerste internationale concours sinds maart. In augustus werd ze zevende in de 1,60 m.-Grand Prix van St. Tropez, half oktober won ze op dezelfde locatie het 1,50 m. Begin dit jaar werden zij derde in de Grand Prix van Bordeaux, derde in het 1,50/1,55 m. in Doha, tiende in de Grand Prix van Doha en zevende in de Global Champions Leguae van Doha.

Desperado N.O.P.

Op het Nederlands kampioenschap was er brons voor de zwarte schoonheid Desperado N.O.P. onder zijn amazone Emmelie Scholtens. Op de enige andere grote wedstrijd van dit jaar waar zij aan de start verschenen, Jumping Amsterdam, noteerde deze combinatie eveneens een derde plaats. Desperado liet een score van 77,87% noteren in de Grand Prix en mocht daarmee als derde opstellen in de prijsuitreiking, in de kür op muziek volgde een score van ruim 80% en een achtste plaats.

GC Chopin’s Bushi

Ook de tweede troef van Denis Lynch lijkt in topvorm. De 14-jarige Contrendro II-zoon GC Chopin’s Bushi heeft laten zien van grote waarde te zijn voor zijn Ierse ruiter. Het tweede weekend van januari noteerde deze combinatie drie top 5-klasseringen en een vijfde plaats in de Wereldbekerkwalificatie. Een week later wonnen zij de Wereldbekerkwalificatie van Leipzig, nog een week later was er een tweede plaats in het 1,55 m. van Gotenburg, de laatste wedstrijd voor de coronapauze sloten zij winnend af in Dortmund over een 1,50 m.-proef. De afgelopen tijd wisten zij diverse top 5-klasseringen te behalen in het 1,45 m. en 1,50 m.

Glamourdale

De verwachtingen waren hooggespannen van Glamourdale. De voormalig wereldkampioen heeft zijn potentie voor het hoogste werk inmiddels ook waar weten te maken. Glamourdale maakte dit jaar onze zijn vaste amazone Charlotte Fry zijn nationale Grand Prix-debuut met bijna 78%. Begin dit jaar was er al een winnend Zware Tour-debuut voor de negenjarige KWPN-hengst met ruim 74%. Hopelijk mogen we hem volgend jaar ook in de internationale dressuurring zien schitteren!

Zaïre-E

De tweede merrie in de nominatie is Son De Niro-dochter Zaïre-E. Onder de Duitse Jessica van Bredow-Werndl laat zij zien op 16-jarige leeftijd nog altijd in topvorm te verkeren. Zo behaalde de combinatie dit jaar in Aarhus een persoonlijke recordscore van 85,335% in de kür op muziek. In het Hongaarse Mariakalnok wist deze combinatie zowel de Grand Prix als de kür op muziek te winnen, waren er tijdens Jumping Amsterdam twee vierde plaatsen, twee tweede plaatsen scoorden zij in Hagen en tweemaal derde werden zij in Aarhus.

Stemmen

Het stemmen start op dinsdag 1 december en is mogelijk tot en met donderdag 31 december. U kunt éénmaal uw stem uitbrengen. Na 31 december worden de stemmen geteld en bekend gemaakt welk paard er met deze eervolle titel vandoor gaat.

Bron: KWPN