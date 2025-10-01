Geringe populariteit For Chacco TN zorgt voor droomcombinatie met Smit-Hoekstra

For Chacco TN (For Pleasure x Chacco-Blue) en Marriët Smit-Hoekstra zetten afgelopen vrijdag de kroon op een superseizoen. Het duo won dit jaar al vier tweesterren-Grote Prijzen (Groningen, Tubbergen, Houten en Deurne) en versloeg afgelopen vrijdag een heel stel supergetalenteerde hengsten onder topruiters in de prestigieuze ‘Grote Prijs van Lanaken’: de Sires of the World. Als ‘sire’ had de negenjarige For Chacco TN van Team Nijhof en het Braziliaanse Haras Cooper het nog niet zo druk de afgelopen jaren, maar dat had ook een voordeel: het maakte de droomcombinatie met Marriët Smit-Hoekstra mogelijk.

“We hebben al jaren paarden bij Marriët, maar hengsten die populair zijn hebben we het liefst hier thuis staan vanwege de dekkerij. Dus meestal gaan hengsten die wel heel goed springen, maar niet zo veel dekken naar Marriët. Zo is het ook gegaan bij For Chacco en dat is een gouden zet geweest. Marriët is een abnormaal handige ruiter die er echt voor gaat. Een heel goed paard is niets zonder heel goede ruiter, het is altijd en-en. Deze combinatie is perfect”, vertelt Henk Nijhof in een verhaal over For Chacco.

