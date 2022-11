Gestüt Sprehe neemt afscheid van Daily Deal en Le Vivaldi

Gestüt Sprehe heeft binnen korte tijd twee hengsten verkocht. De Grand Prix-hengst Daily Deal (Diamond Hit x Lauries) vervolgt zijn carrière op Russische bodem onder het zadel van de junioren-amazone Maria Kabukaeva, de Lichte Tour-geklasseerde Le Vivaldi (Vivaldi x Sandro Hit) blijft in Duitsland en wordt het nieuwe paard van jeugdamazone Matilda Tietje.

De Westfaalse premiehengst Daily Deal, onder andere vader van de KWPN-goedgekeurde hengst Daily Diamond, liep met Sabine Rüben in het zadel één internationale Grand Prix en ging daarna verder met Beatrice Arturi. De Italiaanse stalamazone van Gestüt Sprehe reed een aantal internationale young riders-wedstrijden met de hengst. In Samorin won ze alle drie de proeven op rij en ook in het Belgische Meerle was ze goed voor de overwinning in de individuele proef. Daarna ging de reis naar het Britse Hartpury, waar ze op het EK genoegen moest nemen met de veertigste plaats in de individuele proef.

Le Vivaldi, in 2014 als premiehengst goedgekeurd op de Hannoveraanse hengstenkeuring in Verden, liep met Rüben in het zadel een aantal nationale Lichte Tour-wedstrijden. Van Le Vivaldi zijn drie zonen goedgekeurd voor de dekdienst.

Bron: Horses.nl/Rüben Equestrian