Glamourdale erkend voor Hannover

Waar een rondje voor de fokkers al niet goed voor kan zijn. Na zijn optreden op de eerste grote hengstenshow in Duitsland, de hengstenavond van de K+K Cup in Münster, werd Wereldkampioen en voormalig KWPN Hengstenkeuringskampioen Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) direct erkend door het Hannoveraanse stamboek.

De nu achtjarige Glamourdale werd vorig jaar in Ermelo Wereldkampioen bij de zevenjarige dressuurpaarden. Gertjan van Olst, die sinds kort samenwerkt met Zuchthof Klatte, stuurde de zwarte hengst met zijn vaste amazone Charlotte Fry naar de hengstenshow in Münster waar hij met veel enthousiasme werd onthaald door het Duitse publiek. Glamourdale is nu goedgekeurd voor het KWPN, Oldenburg en Hannover.

