Glock deelt video van Glock’s Energy onder nieuwe stalruiter Nico Nyssen

Team Glock deelde vandaag de eerste video van de vorig jaar op de Hannoveraanse keuring voor 700.000 aangeschafte premiehengst Glock's Energy (v. Escamillo). En in die video zit ook een tweede nieuwtje verstopt: de Belg Nico Nyssen heeft de positie van Ingrid Malan overgenomen als stalruiter.

De 24-jarige Nico Nyssen is een zoon van de Belgische Grand Prix-ruiter Luc Nyssen en reed tot nog toe voornamelijk nationaal in België. Hij werd in 2020 Belgisch kampioen in de U25 Grand Prix en won in de jaren daarvoor al zilver en brons in diezelfde klasse.

Bron: Horses.nl