Glock’s Johnson TN bovenaan op WBFSH-ranglijst, Bordeaux en Zack nieuw in top-10

Glock's Johnson TN (Jazz x Flemmingh) is de nieuwe nummer één op de WBFSH-ranglijst voor dressuurhengsten over 2022. In 2020 stond de KWPN-hengst ook al bovenaan in de ranking en vorig jaar stond hij tweede. Nu heeft Johnson zijn koppositie dus weer terug. KWPN-hengstenkeuringskampioenen Bordeaux en Blue Hors Zack zijn nieuwe binnenkomers in de top-10.