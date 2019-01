Glock’s Total US en Glock’s Romanov dit jaar niet in de dekdienst

De nieuwe Glock-hengstenfolder staat sinds vandaag online en daarin ontbreken enkele opvallende namen. De vorig jaar aangekochte Glock's Total US (v. Totilas) en de aanvoerder van de HorseTelex Results Wereldranking Glock's Romanov (v. Rohdiamant) worden niet opgevoerd in het boekje. Nicole Werner meldt dat de twee hengsten dit jaar inderdaad niet ter dekking staan.

“Dekken en trainen is voor Glock’s Total US niet ideaal gebleken. Daarom hebben we besloten hem dit seizoen niet aan te bieden en volledig te concentreren op zijn opleiding”, vertelt Werner. Wat betreft Romanov gaat het om de kwaliteit van het sperma: “We kunnen de kwaliteit van zijn sperma niet garanderen. Daarom hebben we hem niet aangeboden, ook al vinden we dat echt heel jammer. Maar willen de fokkers niet teleurstellen.”

Aanvoerder HorseTelex-ranking

Wat betreft Romanov is dat zeker zonde. De hengst voert vanaf februari 2018 de HorseTelex Results A-ranking voor dressuurhengsten aan en bleek ook bij de eindranking over 2018 de beste (voor zijn volle broer Rubin Royal). Ook op nieuwe ranking (januari 2018-februari 2019) staat Romanov fier bovenaan met een IPV-A van 4.681.

De zevenjarige Total US bracht tot en met 2018 143 nakomelingen en maakte vorig jaar onder Edward Gal succesvol zijn debuut: hij won de Pavo Cup voor zesjarigen.

Bron: Horses.nl