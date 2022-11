Grand Prix-hengst Apardi naar Groupe France Elevage

De Grand Prix-hengst Apardi (Corland x Kannan x Jasper) vertrekt naar Frankrijk en zal vanaf het komende dekseizoen beschikbaar zijn bij Groupe France Elevage. De door Frans van der Linden gefokte hengst, die onder Daniel Bluman succesvol was op het hoogste niveau, staat dus niet langer bij Dekstation Enterbrook.

Apardi is een volle broer van fenomeen Bacardi VDL en liep zelf ook op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De inmiddels 27-jarige hengst kwam pas op latere leeftijd in de fokkerij, in het najaar van 2015 werd hij door het KWPN erkend en in 2016 dekte hij voor het eerst.

Core business

“Apardi heeft uitzonderlijke genen. Een merrie die levert zoals zijn moeder is zeldzaam. Zijn broer is heel bekend, hij misschien iets minder, maar hij heeft zeer goede prestaties neergezet die hem naar de Olympische Spelen in Rio brachten.”

“Zijn eigenaren hebben ons een aandeel van hem verkocht waardoor we onze krachten kunnen bundelen voor het management van zijn carrière als dekhengst. We wilden hem vooral vers beschikbaar maken voor de Franse fokkers. Het is de core business van de GFE om hengsten van dit kaliber terug naar Frankrijk te halen”, aldus Groupe France Elevage.

“We proberen een vrij uitgebreid aanbod te hebben, maar we willen ook niet zomaar elke hengst aanbieden. We zijn vooral op zoek naar phengsten die aan deze drie elementen voldoen: topprestaties, topgenetica en top nafok. En dat soort hengsten zijn zeldzaam.”

Bron: Horses.nl