Grand Prix-hengst Bosco verkocht

Febe van Zwambagt vormt niet langer een combinatie met Bosco (Benicio x Quaterback), waarmee ze vorige maand haar debuut in de senioren Grand Prix won. Eigenaren Rom Vermunt en Harld Bruinier hebben de 10-jarige bij het AES en in Oldenburg goedgekeurde hengst verkocht naar Japan.

Febe van Zwambagt vormde vanaf eind 2021 een combinatie met Bosco. De hengst werd eerder gereden door Esmee van Gijtenbeek, die hem een aantal keer in de Subtop had uitgebracht. In april 2022 maakte Van Zwambagt haar wedstrijddebuut met Bosco en begon toen gelijk in de Grand Prix U25.

Debuut senioren Grand Prix

Vorige maand maakte de 25-jarige Van Zwambagt de overstap naar de senioren Grand Prix. Toen reed ze de palomino hengst op de K&U wedstrijd in Schijndel naar de winnende score van 66,377%. “Ik ben er super blij mee, hier kan je mee thuiskomen”, vertelde Febe van Zwambagt na afloop van dat debuut aan Horses.nl. “Na het U25 seizoen hebben we lekker doorgetraind om de overstap naar de Grand Prix te maken. Er zaten nog wat dingetjes in maar voor de eerste keer ben ik hier heel blij mee. In de Grand Prix komt het allemaal behoorlijk snel achter elkaar en nu gaan we lekker door oefenen.”

Mooie afsluiting

De hengst heeft vorige week zijn stal verlaten en is inmiddels aangekomen in Japan. “Met de overwinning bij zijn debuut in de Grand Prix liet Bosco zien dat hij niet alleen bijzonder was qua kleur maar ook qua prestaties. Dat was een hele mooie afsluiting”, aldus voormalig mede-eigenaar Rom Vermunt.

Bron: Horses.nl