Grand Prix-hengst Denoix gecastreerd

De Oldenburger premiehengst Denoix PCH (Destano x Pik Noir) gaat tegenwoordig als ruin door het leven. De tienjarige vos wordt door de Duitse ruiter Hubertus Schmidt succesvol uitgebracht in de internationale Grand Prix.

Na de tweede plaats in de Louisdor-finale van 2020 volgde in 2021 het internationale Grand Prix-debuut van Denoix en Hubertus Schmidt. Het duo nam succesvol deel aan de CDI’s in Mannheim, Herzlake en Ludwigsburg.

Goed gedaan

“Vorig jaar herfst, na het concours in Ludwigsburg, hebben we Denoix laten castreren”, vertelt Schmidt aan Dressursport Deutschland. “Dat heeft hem echt goed gedaan. Hij is veel minder ingewikkeld geworden.”

Bron: Horses.nl/Dressursport Deutschland