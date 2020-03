Grand Prix-dressuurhengst Idocus (30) krijgt oorkonde

De olympische en KWPN-goedgekeurde hengst Idocus (Equador x Zonneglans) viert dit jaar zijn dertigste verjaardag. Naar aanleiding van het driedaagse evenement dat KWPN-NA organiseerde in Amerika, waren Ralph van Venrooij en Henk Dirksen hierbij aanwezig. Zij hebben vervolgens een oorkonde uitgereikt aan Idocus vanwege het feit dat hij dit jaar dertig jaar mag worden.

“Namens het KWPN waren wij aanwezig bij de vergadering van KWPN-NA. Hieraan gekoppeld was het jaarlijkse driedaagse evenement bij de DG Bar Ranch. Voorzitter van KWPN-NA, Willy Arts, heeft de dagelijkse leiding bij de DG Bar Ranch en samen met familie De Groot organiseerde zij deze dagen. Alles was tot in de puntjes geregeld en we hebben verschillende KWPN’ers en nakomelingen hiervan gezien in showblokken”, vertelt Henk Dirksen. Idocus ontbrak hierbij niet. “De hengst wordt dit jaar dertig jaar en is nog goed gezond. Hij liet zich aan de hand zien en toonde hierbij zeer fit. Ter gelegenheid van zijn dertigste verjaardag hebben wij een oorkonde uitgereikt.”

OS met Marlies van Baalen

Idocus werd geboren in Amerika, Lendon Gray en Courtney King leidden de hengst op tot Grand Prix-niveau. In 2001 kwam hij naar Nederland om als elfjarige te worden goedgekeurd door het KWPN. Met oog op zijn sportcarrière nam vervolgens Marlies van Baalen de teugels over. Deze combinatie kwam uit voor Nederland op de Olympische Spelen van Athene in 2004, waar ze vierde werden met het team.

Terug naar Courtney King

Een jaar later keerde Idocus terug naar Courtney King, waar zij in 2007 als zesde eindigde in de Wereldbekerfinale van Las Vegas. Vervolgens heeft Idocus ter dekking gestaan bij de DG Bar Ranch waar hij nu nog altijd verblijft.

Bron: KWPN