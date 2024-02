Grand Slam VDL keur verklaard

De door Frans Kenis in Brecht (België) gefokte Grand Slam VDL (Cardento x Heartbreaker x Mr. Blue) is op de KWPN Hengstenkeuring keur verklaard. De hengst van de VDL Stud presteert onder Marlon Modolo Zanotelli op het hoogste niveau en dat speelde voor de KWPN Hengstenkeuringscommissie mee om hem keur te verklaren. "We hopen deze keurhengst te zien op de Olympische Spelen in Parijs."