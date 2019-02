Grandorado TN en Greve winnen Youngster Tour in Neumünster

Willem Greve beleefde een mooi weekend in Neumünster. Na een lange tijd van blessureleed en weer rustig opbouwen klopt Carambole weer aan op het hoogste niveau: de hengst werd tweede in de Grote Prijs en pakte zijn eerste vette pot (10.040 euro) sinds 2017. Greve deed er met de KWPN-goedgekeurde hengst Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek) nog een schepje bovenop in de afsluitende rubriek. De WK-zilveren hengst van Greve en Team Nijhof won de Youngster Cup.

De Youngster Cup-finale, een tweefasenrubriek voor zeven- en achtjarigen op 1.40m-niveau, was de afsluiter van de driesterrenwedstrijd in Neumünster. Willem Greve zette een vlekkeloze nulronde neer met de KWPN-goedgekeurde hengst Grandorado TN (Eldorado van de Zeshoek uit Charmieque elite IBOP-spr EPTM-spr sport-spr PROK van Carolus II, fokkers Dick Verhoeven en Marinus Rietberg) en zette daarmee de rubriek op zijn naam. Vorig jaar behoorde het behalen van de zilveren medaille op het WK voor zevenjarige springpaarden tot de sportieve hoogtepunten van deze Eldorado van de Zeshoek-zoon, die uit zijn eerste jaargang dit jaar twee zonen aangewezen kreeg. 2019 is nu met deze eerste internationale zege ook in sportief opzicht goed begonnen.

Diaron achter zich

In de Youngster Cup-finale liet Grandorado niet de minste achter zich. De als tweede en derde geplaatste Captain Keep Cool (Captain Cooper x Avec Coeur) en Untouched (Uriko x Cartani) zijn misschien nog niet de meest in het oog springende namen, maar de als vierde geëindigde Diaron (Diarado x Come One) is dat zeker wel. Deze hengst van Paul Schockemöhle was al twee keer Bundeskampioen.

Bron: Horses.nl/KWPN