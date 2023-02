Grandorado TN N.O.P. zesde Paard van het Jaar van Team Nijhof

Grandorado TN (v. Eldorado van de Zeshoek) wordt morgen gehuldigd als ‘KWPN Paard van het Jaar’ en is de daarmee zesde (!) Team Nijhof-hengst die deze titel krijgt. Alle TN-hengsten die werden uitgeroepen tot Paard van het Jaar presteerden onder Nederlandse vlag in de sport en droegen bij aan Nederlandse hippische successen. "De combinatie van sport en fokkerij is voor ons het mooiste wat er is", zegt Henk Nijhof jr.

De titel Paard van het Jaar wordt één keer per jaar vergeven aan het KWPN-paard dat in dat jaar de beste ambassadeur was van de KWPN-fokkerij. In 1989 werd de titel geïntroduceerd en in de afgelopen 35 jaar mocht familie Nijhof al vijf keer naar voren komen als (mede)eigenaar van zo’n ultieme KWPN-ambassadeur. Dit jaar wordt met Grandorado TN de zesde keer.

Geen toeval

Dat zoveel echte KWPN-ambassadeurs uit de hengstenstal van Team Nijhof komen is geen toeval. Toen Henk Nijhof sr. in 1965 als hengstenboer begon was de insteek direct: de Nijhof-hengsten zijn er om te blijven. Om bij te dragen aan de Nederlandse sport en fokkerij.

Dat loopt als een rode draad door het bedrijf: de eerste generatie springhengsten van Team Nijhof liep al in de sport, bijna uitsluitend onder Nederlandse topruiters. Wat begon met Voltaire (Jos Lansink), Burggraaf (Roelof Bril), Concorde (Jos Lansink), Calvados (Peter Geerink) en Heartbreaker (Peter Geerink) wordt nu nog steeds voortgezet door onder andere Grandorado TN (Willem Greve) en Highway M TN (Willem Greve). In de dressuur is datzelfde te zien met onder andere Cocktail (Anky van Grunsven) en Glock’s Johnson TN (v. Jazz).

Verdi TN en Johnson TN

De mooiste voorbeelden van hengsten die niet alleen de Nederlandse fokkerij vooruit hebben geholpen, maar ook jarenlang van onschatbare waarde waren voor het Nederlandse team zijn natuurlijk de leeftijdsgenoten Verdi TN (Quidam de Revel x Landgraf I) en Glock’s Johnson TN (Jazz x Ferro).

Verdi TN liep onder Maikel van der Vleuten maar liefst tien jaar op het hoogste niveau en liep op zes (!) grote kampioenschappen: twee Olympische Spelen, op de Wereldruiterspelen en op drie Europese Kampioenschappen. Hij won teamzilver in op de Olympische Spelen van Londen (2012), teamgoud op de Wereldruiterspelen in Caen (2014) en teamgoud op het Europees Kampioenschap in Aken (2015). Glock’s Johnson liep op drie internationale kampioenschappen: de Wereldruiterspelen in Caen (2014), het Europese Kampioenschap in Aken (2015) en de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016) en nam daar drie medailles mee: teambrons in Caen en teamgoud en individueel brons in Aken.

Langere termijn

Bij Team Nijhof gaat het om de langere termijn. Geen eendagsvliegen, maar hengsten die op de langere termijn de Nederlandse fokkerij en sport naar een hoger plan brengen. Dat blijkt ook uit het feit dat veel hengstenlijnen steeds weer een nieuw vervolg krijgen. Zo wordt de lijn van Clinton voorgezet door Eldorado van de Zeshoek TN, weer een generatie verder door Highway M TN en Grandorado TN en van Grandorado staan Lamaze TN en Onassis TN ter dekking bij Nijhof.

Mooiste wat er is

“Een hengst op het hoogste niveau in de sport is voor ons het mooiste wat er is”, zegt Henk Nijhof jr. “Dat is uiteindelijk waar we het allemaal voor doen. We weten allemaal dat veel goede paarden uit Nederland verdwijnen en dan onder een andere vlag in de topsport lopen. Met een hengst, die z’n geld ook kan verdienen met de dekkerij, is het natuurlijk iets makkelijker om hem te behouden. In samenwerking met Nederlandse ruiters proberen wij altijd ons steentje bij te dragen aan de successen van de Nederlandse paardensport.”

Cirkel

“Hengsten die zelf succesvol zijn op het hoogste niveau geven over het algemeen ook meer paarden die dat niveau aankunnen. Als je de top van de WBFSH- en HorseTelex-rankings bekijkt, zie je bijna geen hengsten die niet zelf succesvol waren op het hoogste niveau.”

“Uiteindelijk is het een cirkel”, zegt Nijhof. “Goede resultaten van Nederlandse paarden en Nederlandse ruiters brengen uiteindelijk ook weer meer interesse in het Nederlandse paard en daar zijn wij als hengstenhouders ook bij gebaat.”

De zes TN-Paarden van het Jaar

In 1994 werd Cocktail uitgeroepen tot Paard van het Jaar, in 2003 Concorde, in 2015 Heartbreaker, in 2018 Verdi TN, in 2019 Johnson TN en dit jaar dus Grandorado. Bij dat lijstje kan ook nog Finesse van Emile Hendrix worden opgeteld, die als jong paard van Nijhof was en in 1997 werd uitgeroepen tot Paard van het Jaar.

Cocktail (Purioso x Le Val Blanc xx)

Paard van het Jaar in 1994

Succesvol in de sport onder Anky van Grunsven

Anky van Grunsven met Cocktail. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Cocktail was jarenlang Anky van Grunsvens tweede paard naast Bonfire en won talloze internationale proeven. Zo won hij meerdere keren de kür op CHIO Aken en CHIO Rotterdam en daarnaast meerdere Wereldbekerkwalificaties. Daarnaast heeft hij ook een grote invloed gehad op de dressuurpaardenfokkerij als vader van de bekendste KWPN-dressuurhengst Jazz.

Concorde (Voltaire x Marco Polo)

Paard van het Jaar in 2003

Succesvol in de sport onder Jos Lansink

Henk Nijhof jr., Cameron en Henk Nijhof sr met Concorde. Foto: Wendy Scholten

Olympic Concorde zelf blonk uit op de internationale concoursen en won met Jos Lansink onder andere de Grote Prijs van Nordrhein-Westfalen in Aken, zij werden Nederlands Kampioen in 1994 en behaalden topklasseringen in Amsterdam, Darmstadt, Lanaken, Helsinki en Gothenburg.

In 2003 leverde Concorde een uitzonderlijke prestatie doordat vier van zijn nakomelingen waren gekwalificeerd voor de Wereldbekerfinale in Las Vegas: Jikke, Conquest, Viktor en Marius Claudius. Concorde was de jongste preferente hengst bij het KWPN en dankte dat aan een lange lijst van nationale en internationale springpaarden.

Heartbreaker (Nimmerdor x Silvano)

Paard van het Jaar in 2015

Succesvol in de sport onder Peter Geerink

Op 9 april 2021 overleed Heartbreaker (Nimmerdor x Silvano) op 32-jarige leeftijd, maar ook in 2023 – 34 jaar na zijn geboorte – blijft hij nog altijd een fantastisch visitekaartje voor Team Nijhof. Vooral omdat hij zijn tijd vooruit was.

“Het scherpe, het explosieve, het voorzichtige en de enorme wil. Dat kun je altijd gebruiken in een springpaard”, zegt Nijhof daarover. Peter Geerink, die Heartbreaker reed in de internationale sport, noemt hem zijn once-in-a-lifetime-paard. “Dat is denk ik de beste omschrijving”, vertelt Geerink, die Heartbreaker als vierjarige korte tijd in de competitie reed en vervolgens als zevenjarige definitief onder het zadel kreeg. Hij vertelt erover dat Heartbreaker een paard was dat iedereen wilde zien springen. “Vooral in de ring: dan werd ‘ie twintig centimeter groter en knalde hij erover heen. Altijd scherp, explosief, voorzichtig, elke sprong met hem was fantastisch. Hij had een ongelooflijke instelling en was gruwelijk voorzichtig. Ik wist, zeker tot en met het 1,50m., dat hij foutloos zou zijn als ik onderweg geen domme dingen deed. Ludger Beerbaum heeft wel eens gezegd: als hij nog voorzichtiger zou zijn, zou hij nooit meer over een paal springen.”

Op het hoogste niveau werd Heartbreaker vaak ingehaald door Ratina Z en E.T.. “Daar zat hij zich met zijn gretigheid eigenlijk iets in de weg. Heartbreaker wilde zo graag dat een bochtje net even wat groter werd dan bij Ratina of E.T.”

Tegelijkertijd zegt Geerink ook: “Toch weet ik dat hij een paard is dat nu ook nog in de top zou kunnen meedoen. Hij wilde koste wat het kost naar de overkant en niet in de buurt van het hout komen en met zo’n instelling kom je er vandaag de dag ook nog. Dat weet ik zeker.”

Verdi TN (Quidam de Revel x Landgraf)

Paard van het Jaar in 2018

Succesvol in de sport onder Maikel van der Vleuten

Maikel van der Vleuten met Verdi TN

Verdi TN is de ultieme hengst waar sport en fokkerij samen komen. In zijn ‘nadagen’ liep Verdi niet meer op kampioenschappen, maar nog wel op de mooiste concoursen van de wereld zoals Calgary (waar hij als 16-jarige nog tweede werd!) en Aken. Op die concoursen kwam hij in de parcoursen (en in de barrage) kwam hij steeds vaker zijn eigen nafok tegen, die zijn vechtlust, instelling en hardheid hebben geërfd. Vooral dat laatste is een vaak onderschatte eigenschap volgens Henk Nijhof jr. “Toen Verdi acht was zeiden we altijd: hij is onze jongste hengst die 1,60m springt. Nu kunnen we zeggen: hij is onze oudste hengst die dat doet. En zoals hij zelf is zijn zijn kinderen ook, ze blijven het doen.”

Glock’s Johnson TN (Jazz x Flemmingh)

Paard van het Jaar in 2019

Succesvol in de sport onder Hans Peter Minderhoud

Hans Peter Minderhoud met Glock’s Johnson TN. Foto: Lisa Dijk / www.arnd.nl

Naast de successen onder Hans Peter Minderhoud in de sport, is Johnson ook een tophengst in de fokkerij. Hij is op dit moment nummer 1 van de WBFSH Ranking voor dressuurverervers en dat is niet de eerste keer, in 2020 stond hij ook aan kop van de ranking. In 2019 en 2021 was er een tweede plaats op de wereldranglijst voor de meest succesvolle verervers. . “Ik denk dat zijn grootste plus in de vererving de werkwilligheid is. Het zijn paarden die zich laten bewerken, zich laten kneden. En dat is ook de reden dat er al zoveel van zijn kinderen op het hoogste niveau lopen, denk ik”, zegt Henk Nijhof jr. Hans Peter Minderhoud noemt dat ook als een top eigenschap van Johnson zelf: “Zijn absolute topinstelling heeft het allergrootste verschil gemaakt. Al moet het uit zijn tenen komen, Johnson doet het voor je.”

Grandorado TN (Eldorado van de Zeshoek x Carolus II)

Paard van het Jaar in 2023

Succesvol in de sport onder Willem Greve

Willem Greve met Grandorado TN. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Grandorado past perfect in het lijstje. Een hengst die het doet in fokkerij en sport. Na een fantastisch seizoen onder Willem Greve met super nulrondjes in Knokke en Rotterdam, kwam hij op het lijstje van Jos Lansink voor Herning. Een blessure van ruiter Willem Greve zette een streep door zijn eerste kampioenschap, maar gelukkig is Grandorado nog maar net twaalf jaar.

In de fokkerij lijkt het er ook op. “Het is wel duidelijk dat Grandorado een springpaard brengt”, zei Cor Loeffen dit jaar na de eerste bezichtiging en gisteren werden twee van zijn zonen aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. Inmiddels heeft Grandorado ook al twee KWPN-goedgekeurde zonen, die beide met vette punten werden ingeschreven: Le Quirky jr en Onassis TN.

Bron: Horses.nl