Grietje en Harko Naber kopen KWPN-hengst Heliotroop

Onlangs kwamen er diverse tuigpaarden van Jaap van der Meulen uit Broek te koop waaronder de KWPN-hengst Heliotroop VDM (Colonist x Reflex M). Dat was voor Grietje en Harko Naber uit Nieuw-Weerdinge, tuigpaardliefhebbers in hart en nieren, een moment om te overwegen deze hengst aan te kopen.

Grietje Naber: “Wij hadden al eens tegen Henk Hammers gezegd ‘als je een geschikt paard weet om voor ons uit te brengen dan zijn wij bereid daar in te investeren’. Nou, toen kwam Heliotroop te koop en hebben wij besloten deze stap te zetten. Wij genieten enorm van de tuigpaardensport. Wij zijn al jaren klant bij Henk met onze tuigpaarden maar ook met onze rijpaarden waar iets mee moet gebeuren richting keuring of wat betreft aangespannen presenteren.”

Veelzijdig inzetbaar

“Henk wilde Helitroop graag voor ons uitbrengen. Hij heeft Heliotroop al van jongs af aan op stal en heeft met hem al heel wat mooie klasseringen behaald. Dit jaar gaat Henk hem weer nationaal uitbrengen en ik ben van plan hem nationaal ook enkele keren in damesrubriek uit te brengen”, vervolgt Naber. “Wanneer of dat kan is nu natuurlijk nog even de vraag. Henk gaat hem ook rijden in het span en tandem of eventueel een andere formatie met zijn halfzus Funita (Manno uit Wunita ster pref PROK van Reflex M, fokker J.W. van Wessel uit Zwartebroek). Jaap van der Meulen wilde graag dat Heliotroop en haar halfzus Funita weer te samen werden uitgebracht en dat kan nu want Funita ging naar Stal van Wessel en Henk gaat haar ook weer uitbrengen. Heliotroop is zeer veelzijdig inzetbaar, dat heeft hij al laten zien.”

Rijdpaarden en tuigpaarden

Grietje Naber brengt overigens ook zelf al vele jaren haar tuigpaarden met veel succes uit waaronder paarden uit de stam van Joop van Wessel. Wianita (Manno uit Ianita keur pref sport-tuig van Unitas, fokker G. Kamphorst uit Zwartebroek), volle zus van meervoudig kampioen Sunligt is daar er één van. In Nieuw-Weerdinge worden dit jaar drie rijpaardveulens en één tuigpaardveulen verwacht. Wat betreft het tuigpaardveulen: uit Hunita (Manno uit Caunita ster pref PROK van Stuurboord, fokker J.W. van Wessel uit Zwartebroek) wordt een veulen van Icellie verwacht.

De door Joop van Wessel uit Zwartebroek gefokte Heliotroop is een zoon van Colonist (uit Wunita ster preferent PROK van Reflex M). De hengst toonde in 2017 veulens en is op grond daarvan gehandhaafd. Heliotroop heeft 155 winstpunten en zijn halfzus Funita (v. Manno) ook. De hengst Heliotroop VDM is beschikbaar op Stal Hammers in Zwartsluis.

