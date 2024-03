Halifax-zoon Heat uitschieter sporttest Verden

Met een 9,03 gemiddeld is de vijfjarige OS-goedgekeurde Heat (Halifax van 't Kluizebos x Contender x Cascavelle) de topper geworden van de sporttest in Verden. Hij scoorde onder andere een 9,5 op de rittigkeit. De door G. Oosterik uit Enschede gefokte Gigabyte (v. Golddigger) en de door Egbert Schep gefokte DSP-premiehengst Orient Express ES (Nixon van 't Meulenhof x Chacco-Blue) deden het met een 8,73 en een 8,53 gemiddeld ook bovengemiddeld.

Er werd flink gescoord bij de vijfjarigen. Van de acht deelnemende hengsten scoorden er zeven boven de acht gemiddeld. De hoogste score was voor Heat, die naast de 9,5 voor de rittigkeit, nog drie 9’s (galop, vermogen en algemene indruk) en een 8,5 (manieren) scoorde. De op één na hoogste punten waren voor de in Nederland gefokte Gigabyte (Golddigger x Clinton) met 8,2 voor de galop, een 8,5 voor het vermogen, een 8,8 voor de manieren, een 9,4 voor de rittigkeit en een 8,8 voor de algemene indruk.

Vierjarigen: Fien Jung naar hoogste score

Bij de vierjarigen sprong de OS-goedgekeurde Fien Jung (For Carsten x Cannavaros) naar de hoogste score: hij kwam op een 8,65 gemiddeld. In totaal namen 19 vierjarigen deel aan de test, daarvan scoorden er elf boven de acht gemiddeld. Daaronder ook de in Nederland door Highfield Genetics uit Velp gefokte Stakkato Cornet (Stakkato Gold x Arezzo) met een 8,22 gemiddeld.

Bron: Horses.nl