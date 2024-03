Hannover erkent grote groep dressuurhengsten

Het Hannoveraner Verband heeft in maart drie keuringen gehouden. Een aantal hengsten ontving goedkeuring na het voltooien van de sporttest, anderen ontvingen goedkeuring na een reguliere presentatie. Drie hengsten werden afgewezen.

Mourinho (Maracaná x Diamond Hit), die met een acht slaagde voor de sporttest in Verden, is één van de drie afgewezen hengsten. Ook de vijfjarige Jovianos (Jovian x Rubinstein I) die een 8,67 voor zijn sporttest behaalde, kreeg geen groen licht. De derde hengst die bleef staan is de KWPN’er Garibaldi (Glamourdale x Painted Black).

Goedgekeurd op 20 maart:

Goedgekeurd op 15 maart:

De Dembélé (De Sandro x Domherr)

Total Love (Total Hope x Licotus)

Goedgekeurd op 8 maart:

Bron: Eurodressage/Horses.nl