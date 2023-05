Hannover erkent vier hengsten bij Van Uytert: Extreme US, O’Toto, One Million en Purple Rain

De hengstenkeuringscommissie van het Hannoveraanse stamboek is aan een Nederlandse tour bezig en bekijkt bij verschillende Nederlandse hengstenhouders hengsten. Bij Joop van Uytert werden gisteren vier hengsten erkend: verrichtingstopper Extreme US (v. Escamillo), O'Toto van de Wimphof (v. Toto jr), One Million (v. Vivaldi) en de twee weken door het KWPN goedgekeurde Purple Rain (v. Desperado).

In Der Hannoveraner (het Hannoveraanse verbandsorgaan) stond in 2021 een zeer uitgebreid artikel over de Nederlandse fokkerij. Daarin stelt het stamboek vast dat er in Nederland vanaf de intrede van de gespecialiseerde fokkerij in de dressuur direct op het fokdoel Grand Prix is geselecteerd en dat Hannover daar best wat van kan gebruiken. Het stamboek voegt ook de daad bij het woord: al meerdere jaren worden veel Nederlandse hengsten erkend voor Hannover.

Liberaal fokprogramma

Daar komt nog bij dat de ledenraad op de laatste ledenraadsvergadering van het stamboek heeft bepaald dat de koers van het stamboek liberaler wordt. Alle seinen staan dus op groen om hengsten voor te stellen bij Hannover. Joop van Uytert stelde vier hengsten voor die erkend worden en de komende dagen staan er nog meer stalbezoeken in Nederland gepland.

Bron: Horses.nl