Hannover start experiment: bejaarde springhengsten inzetten in de huidige fokkerij

Het Hannoveraanse stamboek wil dit jaar experimenteren met de springpaardenfokkerij: wat gebeurt er als je inmiddels al lang overleden maar bewezen springhengsten uit de jaren '60, '70 en '80 inzet in de huidige fokkerij? Nieuwsgierige fokkers worden gezocht en zij kunnen voor 500 euro met deze hengsten dekken.

Zeven staatshengsten waarvan op Landgestüt Celle nog wat diepvriesrietjes in de vriezer liggen worden ingezet in dit project: de in 1961 geboren Servus (v. Sesam I), de in 1962 geboren Don Carlos (v. Dominik), de in 1967 geboren Wendekreis (v. Ferdinand), de in 1968 geboren Watzmann (v. Weingau), de in 1975 geboren Don Juan (v. Don Carlos), de in 1973 geboren Werther (v. Wendekreis) en de in 1981 geboren Espri (v. Eiger I).

Hengsten naar Celle

Het is daarbij de bedoeling dat de hengstveulens die ontstaan uit deze dekkingen worden aangeboden aan Landgestüt Celle. In de Hunnesrücker opfok van Celle wordt dan een groep hengsten samengesteld waarbij de ontwikkeling over een langere periode wordt gemonitord. Voor de merrieveulens is er geen garantie op afname.

Moderne merries

Hannover wil merries in dit project die aan de eisen van de moderne springsport voldoen. De merries worden voorafgaand aan de dekking bezichtigd door het stamboek.

Bron: Horses.nl