Hannoveraanse hengst Rotspon overleden

Op 28-jarige leeftijd is de Hannoveraanse hengst Rotspon (Rubinstein I x Argentan) overleden. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst van Landgestüt Celle overleed aan ouderdomsverschijnselen. Hoewel de Rubinstein-zoon zelf niet in de sport werd uitgebracht heeft hij in de fokkerij een enorme staat van dienst.

“Afscheid nemen valt ons altijd heel zwaar, maar in dit geval raakt het ons heel hard”, aldus Landgestüt Celle op social media over het verlies van Rotspon.

Hengst van het Jaar

De door wijlen Hans-Heinrich Müller gefokte Rotspon stond ruim twintig jaar ter dekking bij Landgestüt Celle. De hengst gaf ruim 3.000 nakomelingen, waarvan een heel aantal het hoogste niveau bereikte in de dressuursport. Daarnaast zijn meer dan dertig van zijn zonen zijn goedgekeurd voor de dekdienst. Vanwege zijn successen in de fokkerij werd Rotspon in 2017 geëerd met de titel ‘Hannoveraanse Hengst van het Jaar’.

