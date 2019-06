Hannoveraanse ‘statushouder’ Now or Never M overleden

De KWPN-kampioenshengst Now or Never M (Voltaire x Nimmerdor) is overleden op 24-jarige leeftijd aan een hartstilstand. De door wijlen Frans Morssink op de KWPN-hengstenkeuring in 1998 aangekochte bruine stond jarenlang als pachthengst op Landgestüt Celle. Morssinks fokkerij kreeg na een rij van akkefietjes met het KWPN politiek asiel in Hannover en Now or Never zorgde daar voor een 'eigen' hengstenlijn.

Frans Morssink, die in het najaar van 2006 om het leven kwam na een trap van een paard, trok na een rij van akkefietjes met het KWPN met zijn hengsten naar Hannover. De Limburgse hengstenhouder, die naam maakte met de volbloedhengst Saros xx, Belisar en de hengst Pandoer, kreeg meerdere keren de deksel op de neus bij het KPWN. Dat begon in 1992 toen Morsink in de clinch kwam te liggen over het verzekeringsgeld van de volbloedhengst Saros xx, die bij een verkeersongeval om het leven was gekomen.

Teleurstelling

In 1998 kocht Morssink de kampioen van de hengstenkeuring Now or Never M (Voltaire x Nimmerdor) voor een flink bedrag. Now or Never legde zijn verrichtingstest met succes af en bleef gehandhaafd voor de fokkerij na het nakomelingenonderzoek. Morssink gebruikte de hengst op zijn eigen merries en bracht Toronto in 2002 voor op de eerste bezichtiging. Daar moest de hengst, die bij het publiek zeer geliefd was, het doen met het sterpredikaat. Morsink besloot na die teleurstelling Now or Never op dat moment niet langer in Nederland te houden.

Contact met Hannover

Via Jan Wagemans hoorde hij dat dr. Burchard Bade, toen nog directeur van de staatsstoeterij Celle, interesse had in Ticino, een Now or Never-zoon. Na een aantal gesprekken bleek dat Bade ook wel voelde voor vader Now or Never en de pachtcontracten werden ondertekend. Later haalde Bade ook Toronto naar Celle, die met veel succes zijn Duitse verrichtingtest afsloot. De contacten in Hannover waren daarmee gelegd.

Ucello

Morssink besloot het in 2003 en 2004 nogmaals te proberen bij het KWPN. Hij bracht in 2003 Ucello (v. Now or Never M) voor in de eerste bezichtiging, die in Den Bosch werd aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. De test in Nederland legde hij nooit af, omdat dr. Bade na een hengstenshow zijn zinnen ook had gezet op deze Now or Never-zoon. Uccello werd in 2016 naar Polen verkocht.

Nederland de rug toe

In 2004 dacht Morssink twee beste vossen van Now or Never te hebben en meldde ze aan voor de eerste bezichtiging. Vallado (mv. Saros xx x Important) viel al snel af en de geweldig bewegende Valentino (mv. Belisar x Pandoer) werd – onder gejoel van het publiek – naar huis gestuurd in de derde bezichtiging. Toen hij zich ook nog bij de KWPN-tuchtcommissie moest melden na een positieve dopinguitslag bij Valentino, keerde hij Nederland de rug toe en richtte hij zijn pijlen volledig op Duitsland.

Geen Morssink-hengsten meer in Celle

Vallado en Valentino vervolgden hun loopbaan in Nedersaksen. In het najaar van 2005, een jaar voordat Morsink overleed, legden ze de 300-dagentest in Adelheidsdorf met zeer goed gevolg af. Beide hengsten stonden bovenaan in de uitslagenlijsten met goede punten voor zowel de dressuur als het springen. Nog steeds staat Valentino hoog op de FN-fokwaardeschatting met 154 punten. Vallado vertrok al eerder naar Canada en vorig jaar is Valentino zijn halfbroer achterna gegaan. Met het overlijden van Now or Never M staat er nu geen enkele Morssink-hengst meer in Celle.

Viscount

De erfenis van de Morssink-fokkerij is er nog wel: de Hannoveraans geprimeerde Viscount, een van de publiekslievelingen van de keuring in 2011, die destijds voor 270.000 euro werd aangeschaft.

Bron: Horses.nl