Hans en Daan Horn krijgen Lord of Farming goedgekeurd bij NRPS

De hengstenkeuringscommissie van het NRPS is voor een advieskeuring op Stal de Wiemselbach van Hans en Daan Horn geweest. Naar aanleiding daarvan is de 5-jarige springhengst Lord of Farming (Balou du Rouet x Clinton), die eerder al werd goedgekeurd door het KWPN, voor de NRPS-fokkerij geaccepteerd.

De door gebroeders Bosch uit Luttenberg gefokte Lord of Farming heeft zich al bewezen in jonge paarden proeven: afgelopen jaar was hij bij de Blom Cup in Valkenswaard de afgetekende winnaar in de halve finale, en met een vierde plaats in de finale de best presterende hengst. Dat was voor het KWPN reden om hem uit te nodigen voor deelname aan het verrichtingsonderzoek en daarvoor slaagde hij vervolgens met glans. De NRPS-commissie heeft nu, na bezichtiging aan de hand en onder het zadel eveneens een positief oordeel uitgesproken over de bruine hengst.

Bron: Persbericht