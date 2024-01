Hans Peter Minderhoud: ‘Ik ben Dream Boy heel dankbaar, nu lekker freewheelen en genieten’

Glock's Dream Boy (Vivaldi x Ferro) neemt vrijdag op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch afscheid van de sport. Reden voor CHIO Rotterdam om in de serie 'Toppers van 75 Jaar CHIO' terug te blikken op de carrière van de hengst die jarenlang een vaste waarde was van het Nederlandse team. Aan het woord komen fokker Tim Coomans, mede-eigenaren Koen Brinkman en Jacques Maree en uiteraard ruiter Hans Peter Minderhoud. “Ik ben Dream Boy heel dankbaar voor alle mooie jaren in de sport en alle mooie successen op kampioenschappen. Gelukkig hoef ik hem niet te missen, we gaan nu lekker thuis freewheelen en genieten.”

Als eerste komt Koen Brinkman, samen met zijn broer Marco eigenaar van Stal Brinkman in Twello, aan het woord. Brinkman is samen met fokker Tim Coomans, Jacques Maree en Glock Horses Performance Center eigenaar van Glock’s Dream Boy. “De fokker van Dream Boy kennen wij al uit de tijd van Lancet, die werd gereden door Imke Schellkens – Bartels. Lancet hadden we ook samen in eigendom. Dream Boy kwam te koop op de KWPN Select Sale tijdens de KWPN Hengstenkeuring, waar Tim hem voorstelde. Vervolgens heb ik hem gebeld dat ik me, eventueel samen met Jacques Maree, in wilde kopen in de hengst. We zijn naar Tim gegaan waar we Dream Boy voor de eerste keer onder het zadel zagen. Toen kwam hij pas echt tot zijn recht, we zagen meteen zijn kwaliteiten. Over de cijfers van het KWPN verrichtingsonderzoek waren we teleurgesteld. Over de cijfers, niet over het paard. Dream Boy heeft later duidelijk bewezen dat onze teleurstelling toen terecht was. Vanaf jong paard tot aanstaande vrijdag heeft hij op alle grote kampioenschappen gelopen én gewonnen.”

HorseTelex Ranking

“Dream Boy is onder het zadel ongelooflijk werkwillig, hij wil altijd tot het uiterste gaan en geeft dat ook door aan zijn nakomelingen. Net als hun vader zijn zijn veulens niet opvallend, maar onder het zadel des te meer. Dit bewijst de nieuwste HorseTelex Ranking wel waar hij de nieuwe leider is van de ranking voor jonge verervers.”

Allermooiste

“Niet eens qua prestatie, maar qua belevenis is het allermooiste wat we met Dream Boy hebben meegemaakt het WK in Tryon van 2018. Dat was een fantastisch evenement om met de andere eigenaren en het Glock-team mee te maken. De allermooiste prestatie vond ik ook in 2018 het winnen van de Wereldbekerwedstrijd in Mechelen.”

Genieten van nakomelingen

“Nu gaat hij dus met sportief pensioen. Het meeste ga ik het hem volgen in de sport missen. Al jaren hoort dat bij ons leven, bijna al zijn wedstrijden was ik erbij en dat gaat nu wegvallen. Natuurlijk hebben we nog vele andere paarden, maar Dream Boy was zo bijzonder. Overigens heeft hij veel goede nakomelingen die het ook voor je doen als je erop gaat zitten, daar gaan we nu van genieten.”

In aanleg nog beter

“Mijn favoriet onder die nakomelingen is Dutch Dream (Dream Boy x Fürst Romancier x Johnson x Negro), een zesjarige goedgekeurde hengst. Hij lijkt heel veel op zijn vader, maar is in aanleg nog beter. Dutch Dream hebben we ook samen in eigendom met Jacques Maree.”

Nicole Werner (in het oranje) met Nel Coomans, Tim Coomans en Jacques Marée. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Paard uit duizenden

“Tenslotte wil ik Dream Boy graag bedanken. Voor alle mooie momenten die hij ons gebracht heeft. Zonder hem had ik nooit meegemaakt wat ik allemaal beleefd heb. Hij is echt een paard uit duizenden. Overal zijn we door hem geweest, hij is echt een cadeautje. Ik was 25 toen ik me bij hem inkocht en had nooit verwacht dat dit uit zou draaien op zo’n succes. Hij is één van de beste sportpaarden en hengsten van Europa geworden”, besluit Koen Brinkman.

Klein beknopt beestje

Vervolgens komt Jacques Maree, dierenarts en dressuurpaardeneigenaar, aan het woord. “Als tweejarige had ik Dream Boy al gezien bij zijn fokker Tim Coomans waar ik al meerdere jonge paarden mee in eigendom had. Ik zag een klein, beknopt beestje wat netjes zijn rondjes draafde. Later werd hij klaar gemaakt voor de KWPN hengstenkeuring en daar liet hij zich echt goed zien. Daarna heb ik me ingekocht in de hengst.”

WK-brons

“Als ik aan Dream Boy denk, denk ik aan zijn karakter, zijn prachtige model, zijn tomeloze inzet en zijn mooie kleur. Ik heb veel mooie herinneringen aan hem, maar de allermooiste is de bronzen medaille die hij won op het WK voor jonge dressuurpaarden 2014. De inloopproef won hij meteen, wauw, wat een moment was dat.”

Samen naar grote wedstrijden

“Het grootste gedeelte van de sportcarrière van Dream Boy heeft hij bij Hans Peter gestaan, maar we zijn altijd met alle eigenaren meegegaan naar de grote wedstrijden. Ook naar het EK 2019 in Rotterdam. De wedstrijden en kampioenschappen in teamverband beleven ga ik het meeste missen, we hebben samen heel veel mooie momenten meegemaakt. Hopelijk komt er een opvolger, maar op het moment is die er nog niet.”

Holiday favoriete nakomeling

“Er is een nakomeling die bij mij favoriet is, dat is Holiday (Dream Boy x Michelangelo). Holiday is twaalf jaar en loopt Grand Prix onder mijn vrouw Gerdine. Qua model lijkt hij niet op zijn vader, maar qua karakter des te meer. De nakomelingen van Dream Boy herken je aan hun hoofd hals – model, maar Holiday is een uitzondering. Terug naar Dream Boy. Ik heb ontzettend veel plezier beleefd aan onze zwarte parel en ga hem missen.”

Teruggekocht met bos bloemen

Dan is het de beurt aan Tim Coomans om over zijn fokproduct te vertellen. “Het verhaal van Dream Boy had een flitsende start. Ik had net een merrie gekocht. Meteen het eerste weekend dat ik haar had, was ze hengstig. Ik had al bedacht dat ik haar graag wilde dekken met Vivaldi. Op zondag belde ik Joop van Uytert en ik had geluk, hij had nog sperma van de hengst. Er kwam een mooi, hoogbenig zwart veulen uit, wat wil je nog meer als fokker. Hengstenveulens houd ik meestal aan voor het spelletje dat hengstenkeuring heet. Ik had hem in de veiling gedaan, maar hij ontwikkelde zich zo positief en bracht naar mijn mening niet genoeg geld op zodat ik Willem van Mierlo gevraagd heb hem voor me terug te kopen. Voor een bos bloemen deed hij dat. De rest van het verhaal is bekend.”

Combinatie schoonheid en karakter

“Dream Boy onderscheidt zich door de combinatie van schoonheid en karakter. Het is altijd een heel speels paard geweest. Zo moest Hans Peter bij het keuren altijd opletten, tot het laatste toe.”

Drie Olympische paarden

“We hebben heel veel mooie dingen met ons paard meegemaakt. Natuurlijk zijn de Olympische Spelen voor een fokker fantastisch. Ik heb al drie paarden op de Olympische Spelen aan de start gehad, naast Dream Boy (gefokt en mede-eigenaar) ook Lancet (mede-eigenaar) en Ravel (eigenaar en verkocht aan Steffen Peters). Echter aan Rotterdam heb ik ook hele mooie herinneringen. GLOCK’s Dream Boy heeft daar geweldige proeven gelopen. Ik ben zelf Rotterdammer en loop er sinds ik een klein mannetje was al rond. Als je eigen fokproduct het daar dan zo goed doet, is dat extra.”

Vaste waarde voor meerdere partijen

“We gaan hem missen in de sport. En niet alleen wij. Hij was een hele vaste waarde voor meerdere partijen. Het KWPN, de KNHS, eigenlijk voor de hele Nederlandse dressuursport. We zijn niet heel sterk op het moment wat Grand Prix paarden op Olympisch niveau betreft. We volgden Dream Boy overal en hebben echt geluk gehad dat hij bij een ruiter als Hans Peter terecht is gekomen.”

Nog steeds een modern paard

“Naast een geweldig sportpaard, is Dream Boy natuurlijk ook een hele goede fokhengst. Hij heeft veel goede merries gebracht. Hij veredelt en geeft een hele fijne galoppade door. Inmiddels is hij zestien jaar, maar nog steeds een modern paard. Mijn favoriet van zijn vele nakomelingen is een zelf gefokte goedgekeurde zoon: Blue Hors Monte Carlo TC (mv. United). Op mijn vrachtwagentje staat de tekst ‘Van veulen tot prestatiepaard’, dat is helemaal van toepassing op Dream Boy en zo zal ik hem altijd blijven herinneren.”

Natuurlijk altijd afwachten

Het laatste woord is aan de ruiter van Dream Boy, Hans Peter Minderhoud. “Ik kende hem al een poosje. Gerdine Maree leste met hem bij mij vanaf zijn vierde tot zijn zevende. Toen ze één keer Lichte Tour gestart was, vond ze het tijd om hem iemand anders naar het hogere werk te laten rijden. Ik vond hem altijd al een leuk paard, maar je moet natuurlijk altijd afwachten wat de toekomst brengt.”

Bloedmooi zonder zwakke punten

“Dream Boy is een bloedmooi paard zonder zwakke punten. Hij heeft drie goede gangen en toen hij op krachten kwam, waren de piaffe en passage ook snel in orde. Hij is er altijd voor je, zelfs in het dekseizoen. Dream Boy bezorgde mij nooit verassingen, altijd ging hij ervoor en is jarenlang een betrouwbaar teampaard voor TeamNL dressuur geweest.”

Beste proef ooit

“Tokyo 2021 is een hele mooie herinnering voor mij, omdat het de Olympische Spelen waren, maar mijn allermooiste herinnering stamt uit Rotterdam, het CHIO in 2021. In de Grand Prix Spécial liep hij zijn beste proef ooit en we scoorden bijna 79%. We hebben veel goede proeven gereden, maar toen liep alles gewoon vanaf de eerste pas. Trouwens ook de Wereldbekerkwalificatie in Mechelen in 2018 liep hij heel fijn. Daarvoor in Londen ging niet naar mijn zin ondanks dat hij de Grand Prix won, het kon een klasse beter. Daarom besloot ik bij te schrijven voor Mechelen en daar won hij zowel de Grand Prix als de Kür.”

Happy en fit met pensioen

“Dream Boy was jarenlang een vaste waarde voor mij. Als hij fit was, was ik redelijk zeker van een teamplaats. Nu moet ik me terug gaan knokken met een ander paard. Gelukkig blijft hij wel bij ons. Hij is gezond en mankeert niets. Hij zou nu nog makkelijk de ring in kunnen, maar om nu weer het hele traject voor de Spelen in Parijs in te gaan terwijl hij alles al eens gelopen heeft, dat hoeft van mij niet. Zeker in combinatie met dekken, hij heeft in de zomer toch een dubbele taak. Nu gaat hij happy en fit met pensioen en dat vind ik mooi. Ook vind ik het fijn om nog een poosje van het paard te kunnen genieten zonder druk. Met bijvoorbeeld Johnson TN hebben we het ook zo gedaan, dat verdienen deze paarden. Ik rijd ze nog lekker een poosje door zoals zij het willen. Ik laat ze kiezen waar ze willen lopen. Ze mogen zelf kiezen of ze naar de binnenbak of de buitenbak lopen en ook rijd ik bosritjes met ze.”

Dezelfde goede instelling

“Ik heb zelf geen nakomelingen van Dream Boy, maar volg ze wel. De oudsten zijn nu elf – twaalf jaar en ik zie er veel doorbreken in de sport. Ze hebben allemaal dezelfde goede instelling als hun vader zonder zwakke punten en ze willen het allemaal voor je doen.”

Dankbaar

“Ik ben mijn paard heel dankbaar voor alle mooie jaren in de sport en alle mooie successen op kampioenschappen. Gelukkig hoef ik hem niet te missen, we gaan nu lekker thuis freewheelen en genieten.”

Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: CHIO