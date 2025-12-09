HC IJsselmuiden: acht hengsten dubbel foutloos in 1,10

De Blom Hengstencompetitie in IJsselmuiden werd vandaag afgesloten met de klasse 1,10 m. Daarin kwamen 19 hengsten aan de start waarvan er acht dubbel foutloos beleven. Die acht hengsten deelden de eerste plaats.

Na afloop van de tweede ronde werden zij toegelicht door hengstenkeuringscommissieleden Eric van der Vleuten en voorzitter Wout-Jan van der Schans.

Dubbel foutloos

Tot de acht dubbel foutloos springende hengsten behoren vijf KWPN-goedgekeurde hengsten:

R. Elfhaban van Beek (Elfra van Beek Z uit Habanda van Beek PROK van Hos d’O, f/g ’t Eirbissenhof) onder Conan Wright

Rocket Man TN (Kasanova de la Pomme uit Otina van HD sport-spr van El Torreo de Muze, fokker Danny Van Hooydonk) onder Koen Westendorp

Ringo Starr (O’Neill van ’t Eigenlo uit Elijanta stb prest PROK van Numero Uno, fokker Frans van Boxtel) onder Gerd Jan Horsmans

Rising Blue (Chacco-Blue uit Zarina III ster pref prest van Heartbreaker, fokker Willy Wijnen) onder Conan Wright

Cognac vh Gebergte Z (Chacco-Blue uit Olympia JW van ’t Meulenhof van Diamant de Semilly, fokker Bob Janssens) onder Cristel Kalf

De verdere drie hengsten die dubbel foutloos sprongen:

Aston VDL (Aganix du Seigneur x For Pleasure, fokker VDL Stud, ggk. NRPS) onder Cristel Kalf

Dangerous Man EB (Dominator Z, fokker Marian en Derk Noordhuis, ggk. NRPS) onder Quinten ter Harmsel

Z-Rebel Blue-N (Zirocco Blue VDL, fokker W. van Nispen, ggk. AES en NRPS) onder Suzanne Tepper

“R.Elfhaban van Beek was in de eerste ronde wat fris, maar liet zich in de tweede ronde duidelijk beter rijden waardoor hij meer tot zijn recht komt. Hij springt met veel lichaamsgebruik en een goede instelling. Rocket Man TN ontwikkelt zich duidelijk positief, hij laat zich steeds beter rijden en wordt daardoor steeds constanter. Zeker een paard voor de toekomst. Ringo Starr is een groot paard met veel bloed, die soms nog wat overijverig is. Hij springt met zeer veel vermogen en heeft een goede instelling, waardoor hij straks zeker een dikke proef kan gaan springen”, licht Eric van der Vleuten toe. “Cognac vh Gebergte Z is een fantastisch fijn springpaard, die met veel lichaamsgebruik springt en lichtvoetig is. Hij laat zich goed rijden, beschikt over veel atletisch vermogen en we verwachten hem zeker terug te zien in de toekomst.” Wout-Jan van der Schans: “Rising Blue valt op met zijn grote mate van voorzichtigheid en springt soms nog wat teveel omhoog, waardoor hij het achter nog niet helemaal kan afmaken. Zodra hij zich ontspant zie je gelijk zijn potentie voor de toekomst.”

