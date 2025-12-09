HC IJsselmuiden: Greve en Drummer TN Z op herhaling in 1,20

Op de eerste etappe van de hengstencompetitie, vorige maand in Kronenberg, sprong Drummer 2000 TN Z (Diamant de Semilly x Chin Chin) met Willem Greve naar de eerste plaats in de klasse 1,20 m. en vandaag ging de combinatie op herhaling. In IJsselmuiden was de hengst van Team Nijhof, gefokt door Stud 2000, de snelste in de barrage van acht.

Ellen Liem Door

De klasse 1,20 m. van de Blom Hengstencompetitie in IJsselmuiden telde dertien deelnemers. Drie hengsten namen HC deel in het kader van de hengstenselectie. Acht hengsten keerden terug voor de barrage.

Pharao en Drummer 2000 TN Z

De competitieve, gemakkelijk wendbare en uitstekend meewerkende Pharao (Vigo d’Arsouilles uit Donnalina ster pref prest PROK van Indoctro, f/g Gebroeders Lohuis) sprong onder Justin Zwartjens naar een snel foutloos resultaat in de barrage. Daarmee hadden ze zicht op de eerste prijs, maar dat was nog voordat Willem Greve de ring voor de tweede keer betrad met Drummer 2000 TN (Diamant de Semilly uit China Touch Hero van Chin Chin, fokker Stud 2000) van Team Nijhof. Vorig jaar won hij de hengstencompetitie klasse L en hij vormt sinds kort een combinatie met Willem Greve, die in absolute topvorm verkeerd. Greve en Drummer 2000 TN wisten in Kronenberg al te winnen en dat lukte hen vandaag in IJsselmuiden opnieuw. De grote hengst springt met enorm veel macht, zonder daarbij veel tijd te verliezen. Direct in de landing laat hij zich weer draaien richting de nieuwe hindernis en daarbij komt zijn bloed hem uitstekend van pas.

Porsche SB

Ook de atletische Porsche SB (Kitt SB uit Legend Power SIH ster EPTM-spr van Vagabond de la Pomme, fokkers Jaco en Linda Hiemstra) sprong twee goede foutloze rondes. Onder Suzanne Tepper imponeerde de hengst met zijn gemak, voorzichtigheid en lichtvoetigheid.

Pardino VDL en Power Pool JR

Cristel Kalf volgde met twee foutloos springende schimmels op de vierde en vijfde plaats: de met veel vermogen gezegende Pardino VDL (Zirocco Blue VDL uit Sixtine de Vains van Calvaro Z, fokker VDL Stud) en de met veel gemak springende Power Pool JR (Liverpool uit Zerna ster IBOP-spr sport-spr pref prest van Jacomar) van fokker Johan Regterschot.

Uitslag

Bron: KWPN, bewerkt Horses.nl