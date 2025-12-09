HC IJsselmuiden: Tattoo H&DB TN met gelegenheidsruiter bovenaan in 1,30

In de tweede etappe van de Blom Hengstencompetitie klasse 1,30 m. vandaag in IJsselmuiden plaatsen vier van zes deelnemers zich voor de barrage. Daarin was Tattoo H&DB TN (Parfait van het Schaeck x Kannan) met afstand de snelste. Die prestatie leverde de hengst niet onder zijn vaste amazone Fabienne Lichtenvoort maar onder gelegenheidsruiter Kars Bonhof.

Ellen Liem Door

Kars Bonhof had vandaag twee ijzers in het vuur. Naast de constant presterende hengst Onassis TN (Grandorado TN uit Hella stb D-OC van Quasimodo van de Molendreef, fokker Stefan Wijnveen uit Winterswijk Woold) kwam hij ook met Tattoo H&DB TN (Parfait van het Schaeck uit O’Mega H&DB van Kannan, fokkers Valentijn De Bock en Carl Heyrman) aan de start, die normaliter door Fabiënne Lichtenvoort Cats gereden wordt. En niet onverdienstelijk, want met laatstgenoemde won de aan Team Nijhof verbonden ruiter deze wedstrijd.

Vorig jaar won Tattoo H&DB TN onder zijn vaste amazone al de hengstencompetitiewedstrijd in Kronenberg. Met zijn constante manier van springen en inzet sprong de vermogende Tattoo H&DB TN met veel gemak naar het snelste foutloze resultaat.

Onassis TN en Oslo

Met Onassis TN deed Kars Bonhof het rustiger aan, maar ook hij schudde weer een moeiteloze foutloze ronde uit zijn mouw. Goed voor de derde plaats, net achter Oslo (Cote de Zélande Delta Mossel Z uit Kelvira elite IBOP-spr D-OC van Chaman) van fokker Mark van Heel en mede-geregistreerde Joop van Uytert. Onder Jarno van Erp liet deze sterk galopperende hengst weer een mooie foutloze ronde zien, goed voor de tweede prijs. Oslo imponeert met zijn afdruk, lichaamsgebruik en atletisch vermogen.

On and On MB

De winnaar van de vorige wedstrijd, in Kronenberg, moest nu genoegen nemen met de vierde plek. Onder Rob Heijligers tikte On and On MB (Baltic VDL uit Koosje de Roblesse ster sport-spr van Harley VDL) van fokker Mirjam Bierings een balkje uit de lepels in de barrage.

Uitslag

Bron: KWPN, bewerkt Horses.nl