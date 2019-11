HC klasse L: Tien vierjarigen dubbel foutloos

De jongste generatie springhengsten heeft een goede indruk gemaakt in de eerste wedstrijd van de Blom Hengstencompetitie Springen vandaag in Kronenberg. Tien van hen bleven in beide omlopen foutloos, waaronder de goed springende Kincsem (Carrera VDL x Ginus).

Michelle Dijkerman rijdt sinds drie maanden bij Marc Houtzager en Julia Houtzager-Kayser, waar ze zich op de jonge paarden richt. “Zodoende heb ik ook deze hengst Kincsem te rijden gekregen en kan ik nu voor het eerst deelnemen aan de hengstencompetitie. Om dan gelijk zo fijn met twee foutloze ritten te beginnen, is natuurlijk wel mooi”, vertelt de 25-jarige amazone.

Veel gemak en vermogen

“Kincsem laat zich heel goed rijden en ondanks dat hij nog maar weinig ervaring heeft met entourages zoals hier, doet hij alles met veel gemak. Hij heeft veel vermogen en geeft een heel goed gevoel op de sprong.” De door Nick Smit en A.J.M. Smit uit Mildam gefokte hengst werd afgelopen voorjaar goedgekeurd bij het KWPN en vervolgens verkocht aan topruiter Marc Houtzager.

Goede start

Ook in beide omlopen foutloos bleven de zes KWPN-goedgekeurde hengsten Kobalt VDL (Modesto x Calido I) onder James Billington, Komme Casall (Comme il faut x Casall,) onder Patrick Lemmen, Kallmar VDL (Carrera VDL x Indorado), Kallas (Dallas VDL x Quality Time) met Max van de Poll in het zadel, Kuala Lumpur (Arezzo VDL x Indoctro) onder Marco Sas en Kensington ES (Cornet Obolensky x For Pleasure) onder Caroline Müller.

Bron: KWPN