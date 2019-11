HC klasse Z/ZZ: Important Style gaat Ipsthar voorbij

De hengsten in de klasse Z/ZZ trapten vandaag de Blom Hengstencompetitie Springen af bij Equestrian Centre De Peelbergen in Kronenberg. De BWP-gekeurde Important Style (Falaise de Muze x Calvino Z), die als driejarige was aangewezen bij het KWPN, bleek onverslaanbaar onder Rodrigo Almeida.

Zelfs de bijna onverslaanbare KWPN-hengst Ipsthar (Denzel van ’t Meulenhof x Farmer), weliswaar onder gelegenheidsruiter Geert Moerings, kon niet tippen aan de winnende rit van de plaatselijke favoriet Rodrigo Almeida met Loewie Joppens Important Style.

Beetje aftasten

“Ik moet nog een beetje wennen aan Ipsthar, want hij is zó vlug! Bas is tijdelijk uitgeschakeld dus daarom mag ik hem hier rijden, maar het was nog een klein beetje aftasten in het parcours. Afgelopen weekend heb ik hem in Oosteind voor het eerst mee gehad op concours en hij draait zó snel”, vertelt fokker Geert Moerings over de hengst waarmee zijn zoon Bas Moerings al meerdere titels won.

Honneurs met plezier

“Op zo’n paard moet je zelf ook heel atletisch zijn en misschien gaat het daar een beetje mis”, vervolgt Moerings lachend. “Maar het was mooi om te doen. Ik vrees wel dat Bas er alles aan zal doen er op de volgende wedstrijd weer zelf op te zitten. En anders neem ik met plezier nog een keer de honneurs waar.”

Twaalf foutloze barragekandidaten

Albert Zoer deed een serieuze poging met de KWPN-hengst It’s Otto (Etoulon VDL x Coromino) maar kwam ook net te kort. Met een derde plaats verzamelden ook zij gelijk belangrijke punten in deze competitie. In totaal bleven twaalf combinaties dubbel foutloos in deze klasse.

Bron: KWPN