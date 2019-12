HC klasse Z/ZZ-Zwaar: Imposantos draaft met 10 naar overwinning

In de tweede omloop van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur vandaag in Ermelo waren Imposantos (Wynton x Krack C) en In Style (Eye Catcher x Lorentin I) aan elkaar gewaagd in de klasse Z/ZZ-Zwaar. Met onder andere een ultieme 10 voor de draf ging de door Bart Veeze voorstelde Imposantos er met een totaal van 94 punten er met de overwinning vandoor. In Style liep onder Renate van Uytert-van Vliet naar 93 punten en behaalde daarmee - net als als bij de eerste omloop vorige maand in Kronenberg - de tweede plaats.