HC Kronenberg: Tattoo H&DB TN bovenaan in 1,20

In het 1,20 m. van de Blom Hengstencompetitie vandaag in Kronenberg mochten 18 hengsten terugkomen voor de barrage. Daarin bleven 13 hengsten opnieuw foutloos. De zege ging naar de door Fabiënne Lichtenvoort-Cats gereden Tattoo H&DB TN (Parfait van het Schaeck x Kannan, fokkers De Bock en C. Heyrman uit Sint-Niklaas) van Team Nijhof.

Kars Bonhof opende de barrage met de geweldig springende Onassis TN (Grandorado TN uit Hella stb D-OC van Quasimodo van de Molendreef, fokker S. Wijnveen) maar nam ruim de tijd voor zijn rit. Het was een andere hengst van Team Nijhof die de overwinning wist op te eisen, namelijk de Parfait van het Schaeck-zoon Tattoo H&DB TN (uit O’Mega H&DB van Kannan, fokkers De Bock en C. Heyrman uit Sint-Niklaas) onder de eveneens aan Team Nijhof verbonden amazone Fabiënne Lichtenvoort-Cats.

Instelling voor een 10

“Zo, dat gebeurt niet zo vaak dat ik win! Tattoo is een geweldige hengst, ik denk dat hij alles heeft om straks door te groeien naar hoog niveau. Ik rijd hem nu ruim een jaar en merk dat hij sterker is geworden, en nog steeds even scherp op de sprong blijft”, vertelt de amazone enthousiast. “Hij heeft echt een gouden karakter, een instelling voor een 10!”

O’Macho VDP en Only You DDH

Op de tweede plaats eindigde Heartbreaker-zoon O’Macho VDP (uit Chardonnay elite IBOP-spr PROK D-OC van Quidam de Revel, f/g Arend en Arend-Jan van de Pol). De bij het NRPS goedgekeurde hengst, en aangewezen bij het KWPN, werd voorgesteld door Henk Frederiks. De bij het KWPN goedgekeurde SF-hengst Only You DDH (Emerald van ’t Ruytershof uit Girly du Trefle van Kannan, fokkers Gely, Gabriac & Calvet) volgde met Joep van der Kampen op de derde plaats.

