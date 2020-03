Helgstrand gaat hengsten online showen

Andreas Helgstrand heeft zijn hengstenshow die voor 4 april a.s. op de planning stond afgelast. De Deense ondernemer wil de show zoals het nu lijkt verplaatsen naar mei, maar gaat - om de fokkers tegemoet te komen - dagelijks een video van één van zijn dekhengsten online plaatsen. "We maken video's van de hengsten in de dagelijkse training en vertellen daarin over hun zwakkere- en positieve punten", vertelt Helgstrand.

“Dat we de hengstenshow verplaatsen naar begin of eind mei, betekent niet dat we de hengsten niet nu willen laten zien. In de video praten we naast de zwakkere- en positieve punten ook over welke hengsten kunnen passen voor je merrie.” Helgstrand heeft dertig dekhengsten ter dekking.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Helgstrand Dressage (@helgstrand_dressage) op 16 Mrt 2020 om 1:15 (PDT)

Bron: Instagram