Helgstrand-hengst Total McLaren door blessure uit de sport

Op de KWPN Hengstenkeuring van 2020 was Total McLaren (Totilas x De Niro) één van de blikvangers en liet Andreas Helgstrand zijn oog vallen op de hengst van Ad Valk. Vervolgens kwam de Totilas-zoon in eigendom van Helgstrand en familie Kasprzak. Total McLaren werd goedgekeurd in Denemarken en erkend door meerdere Duitse stamboeken. Wegens een blessure is er nu een einde gekomen aan de sportieve carrière van de zevenjarige hengst.